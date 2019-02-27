Bursa’da sağlık hizmetlerinde öncü olan Özel Hayat Hastanesi, 41. yılını kutladı.

Bursa’nın ilk özel sağlık kuruluşlarından biri olan Özel Hayat Hastanesi 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hasta, doktor ve hastane personeliyle bir araya geldi. Kesilen pasta hastane çalışanları ve misafirlere ikram edildi. Programda, Özel Hayat Hastanesi ailesi bir araya geldi. Eğitimlerini tamamlayan ve başarılı olan hemşirelere sertifikaları verildi. Bugüne kadar kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “Bugün Özel Hayat Hastanesi’nin yeni binasındaki 1. yılını kutlamak için toplandık. Bütün arkadaşlarımızla beraberiz. Burada 1. yılımız, ama Hayat Hastanesi olarak 41. yılımızı kutluyoruz. Geçen sene 40. yılında yeni hayat sloganını kullanıyorduk, şimdi 41 kere maşallah diyoruz. Mavi nazar boncuklu lokumlarımız, nazar boncuklu pastamız ve tüm personelimiz ile birlikte bir kutlama yapalım arzu ettik. Bugüne kadar dolu dolu 365 gün geçirdik. İşlerimizin yoluna girdiği, çarkların dönmeye başladığı ve eksik kalan yeni branşları da tamamlayarak belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. 26 Şubat 2018 başladığımız yeni binamızda bugüne kadar 225 bin muayene, 6876 ameliyat, 2721 doğum, 3495 göz cerrahisi yaparak Bursa’ya sağlık hizmeti verdik. Hayat Hastanesi Bursa’nın hastanesi. Bursalıların sahiplenmesiyle, Bursalıların destek vermesi ile buralara kadar geldik. Bursa’dan kazandıklarımızı Bursa’ya armağan ediyoruz. 28 doktorla başlamıştık. Hayat Hastanesi olarak burada 65’i aşkın doktorumuzla birlikteyiz, yeni bölümlerimiz açıldı. Yeni binamızda 20.000 metrekare kullanım alanı, 160 yatak kapasitesi, 8 ameliyathane, 4 doğumhane ile hizmet veriyoruz. Ayrıca yoğun bakımı, MR ve tomografisi ile çok güzel hizmet veren bir yer olduk. Bize bu noktaya getiren Bursalılara çok teşekkür ediyoruz. Ve bizi bugünlere kadar getiren bu değerli çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tabi istihdama da çok önemli katkılar sağladığını da belirtmek istiyorum. 430 civarında yeni personelimiz işe başladı. Bunun ötesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın ekonomiye değer katanlar töreninde Hayat Hastanesi’ne de özel ödül verildiğini belirtmek istiyorum. Ekibimizle birlikte Bursalılara hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

İkram ve hediyelerin ardından son bulan program heyecan tazeledi.