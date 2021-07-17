Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 14 Ocak 2021’de aşı uygulaması sağlık çalışanlarıyla birlikte başladı. Ardından belirlenen takvime göre aşı randevuları aktif hale geldi. 25 Haziran’da aşı yaşı 18’e kadar indi. Temmuz ayıyla birlikte 16 yaş üstü de aşı randevusu alabiliyor. Evlerine yakın özel hastanelerde aşı olmak isteyenler ise bir ücret ödeyip ödemeyeceklerini merak ediyor. Peki, özel hastanede aşıya para veriliyor mu?

Özel hastane korona aşısına para alıyor mu?

Türkiye’de şimdiye kadar yaklaşık 64 milyon doz aşı yapıldı. 20 milyonu aşkın kişi iki doz korona aşısı oldu. Aşılar; devlet, üniversite ve özel hastanelerle birlikte aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor. Ayrıca havaalanları, tren garları, otogarlar, metro durakları ve bazı meydanlara aşı alanları kuruldu. Türkiye’de korona aşısı için ücret alınmıyor. 16 yaş üstü her vatandaş aşısını ücretsiz olarak yaptırabiliyor.

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