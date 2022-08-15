  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Özel hareket polisinden acı haber
Gündem

Özel hareket polisinden acı haber

Mersin’'de, merdivenden düşen özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aktaş'ın, evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 15:28:00 -
Özel hareket polisinden acı haber

Olay, dün Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat Polisi Osman Şerif Aktaş, izin gününde ilçedeki babasının evine gitti. Anlık dalgınlıkla merdivenden düşen Aktaş, başını beton zemine çarptı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evlilik hazırlığı yapan Aktaş'ın düğününün de yakın tarihte olduğu öğrenildi. Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23