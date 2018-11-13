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Özel halk otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı

Kocaeli'de özel halk otobüsünün bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

13 Kasım 2018 Salı 18:03
Özel halk otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, özel halk otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü ve 7 yolcu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İzmit'ten Gebze'ye giden Latif Yolcu yönetimindeki 41 K 6048 plakalı özel halk otobüsü, İsmail Eliballı yönetimindeki 41 B 7432 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Latif Yolcu ve 7 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Araçta sıkışan özel halk otobüsü sürücüsü Latif Yolcu ise itfaiye ekibinin çalışması sonucu çıkarıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:03
  1. Kocaeli
  2. Özel halk otobüsü kamyona çarptı
  3. trafik kazası
  4. yaralılar var

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