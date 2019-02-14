0553 313 94 23

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

Malatya’da önümüzdeki günlerde açılması planlanan Radyo ve Gramofon Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:22
(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

Malatya’da önümüzdeki günlerde açılması planlanan Radyo ve Gramofon Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yoğun ilgi gören müzede ziyaretçiler hem tarih yolculuğu yapıyor hem de müzik dinlemenin keyfini sürüyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Fotoğraf Makinası Müzesinin ardından hizmete giren Radyo ve Gramofon Müzesi şimdiden ses getirmeyi başardı. Tarihi havasıyla ziyaretçileri içine çeken müze radyo ve gramofonun zaman içinde geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor.



703 parça bulunuyor


Eski Malatya evlerine uygun şekilde inşa edilen ve önümüzdeki günlerde resmi olarak açılması planlanan müzede toplam 703 adet radyo, mikrofon ve gramofon yer alıyor. 1800’lü yıllara ait gramofonlar ve 1900’lü yıllara ait radyoların da sergilendiği müzede gelişen teknoloji ortamı ve küreselleşen dünyada çocuk ve gençlere sanat, kültür alanında nostaljik ve eğitici bilgiler sunulması hedefleniyor.


Müze hakkında bilgi veren müze sorumlusu Baki Tamer Selçuk, müzenin Eylül 2018’den beri vatandaşların hizmetine açıldığını ancak şu anda resmi olarak açılmadığını ifade ederek müzede toplamda 703 parça radyo gramofon, mikrofon ve eski radyoların olduğunu söyledi. Selçuk, “Kronolojik olarak 1890’lı yıllardan günümüze kadar sürecin nasıl işlendiği ve değişimin nasıl yaşandığı burada anlatılıyor. Burada en ilgin parçamız olarak 1890 model bir laternamız var, 1920’li yıllara ait de radyomuz var” dedi.


Henüz resmi açılış yapılmamasına rağmen umduklarının çok üzerinde bir ilgi olduğunu ifade eden Selçuk, “Önce Fotoğraf Makinası Müzesini kurduk bu müze ilgi görünce 2. ihtisas müzesi olarak radyo ve gramofon müzesini kurmaya kara verdik. Şu an önümüzde başka projeler de var şimdi onların isimlerini vermeyeyim sürpriz olsun” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:22
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisten ’güvenli okul, güvenli eğitim’ toplantısı
    1. Polisten ’güvenli okul, güvenli..
    2. Başkan Çerçioğlu, Çeştepe’de..
    3. Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda..
    4. KAYMEK’ten eğitim semineri
    5. Tanzim satış yerleri saat kaça kadar..
    6. "ABD'nin Venezuela'ya insani yardımı..
    7. Edremit Ziraat Odası’nda görev..
    8. Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç..
    9. Beykoz’da çöken istinat duvarının..
    10. MIPIM için geri sayım başladı
    11. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    12. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    13. Çanakkale’de çay taştı
    14. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    16. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    17. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    18. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    19. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    20. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    21. Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
    22. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    23. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    24. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    25. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    26. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    27. Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı
    28. "İran'ın saldırganlığı İsrail ile Arap..
    29. Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp..
    30. Zirve öncesi Erdoğan ile Ruhani'den..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor