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(Özel haber) Hüseyin Eroğlu: “Oyuncularımızı uluslararası arenada görmek bizi çok fazla mutlu ediyor”

Süper Toto 1.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
(Özel haber) Hüseyin Eroğlu: “Oyuncularımızı uluslararası arenada görmek bizi çok fazla mutlu ediyor”

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu yetiştirici kimliğine önem veren bir takım olduklarını ve Altınordu’da yetişen futbolcuları uluslararası arenada görünce mutlu olduklarını söyledi. Eroğlu öte yandan Kerim Alıcı’ya birçok takımdan teklif olduğunu ve transferinin birkaç gün içerisinde sonuçlanacağını belirtti.


Süper Toto 1. Lig takımlarından Altınordu 2. etap kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa kamp merkezinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde devam ediyor. Günü çift idmanla geçiren kırmızı-lacivertli ekibin antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından İzmir temsilcisi antrenmanın son bölümünde ise top kapma çalışması yaptı.


Antrenman sonrasından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Eroğlu 2. etap kampında 3 hazırlık maçı yapacaklarını ifade ederek, “Memnun olduğumuz bir ortamdayız. Bu yıl yine Erzurum’u tercih ettik. Taktiksel anlamda maç oynamamız lazımdı, onun için Erzurum’a geldik. Kamp ortamımız güzel geçiyor. İyi çalışıyoruz şu an için her şey güzel. 3 hazırlık maçı planladık inşallah güzel bir kamp süreci geçireceğiz” dedi.



“Oyuncularımızı uluslararası arenada görmek bizi çok fazla mutlu ediyor”


Yetiştirici bir kimliğe sahip olduklarını ve yetiştirdikleri futbolcuları uluslararası arenada izlemekten mutlu olduklarını belirten Eroğlu, “Şu an Erce, Yusuf ve Kerim’e teklifler var. Kadromuza Ersel’i katacağız. Genç takımdan 4 oyuncu katıldı takıma. Çok dinamik ve sistemi her şekilde uygulayan bir takım kuracağız. Sisteme uygun bir takım kuruyoruz. 2 şampiyonluğumuz var. Yetiştirici kimliğimiz devam ediyor. Burada başarı için her şey yapılıyor. Bu da giden oyuncularımızın farklı takımlara da transfer olmasını sağlıyor. Yaş ortalamamız 22.7’ye düştü. Altınordu’da hedefler hiçbir zaman bitmez. Çalışmaya devam edeceğiz. Yetiştirici kimliğimize önem veren bir takımız. Bunla beraber oynadığımız oyun zirveye götürüyor bizi. Ama bir türlü Süper Lig nasip olmuyor.Son haftaya kadar mücadele vereceğiz ve genç oyuncularımıza başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz. Yabancı oyuncuyla oynamıyoruz bu da bizim için bir etken. Bizim en büyük hedefimiz sistemimizi korumak. Şampiyonluk size belki bir yıl yeter ama daha sonra biter fakat sistem sizi geleceğe taşır. Oyuncularımızı uluslararası arenada görmek bizi çok fazla mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.



"Kerim’in transferi birkaç gün içerisinde neticelendirilir"


Kerim Alıcı’nın birçok takımda ki sağ bek sorunun çözeceğini kaydeden Eroğlu, “Kerim için geçen yıl dedikodular vardı. Barış Alıcı’dan önce onun için transfer girişimleri vardı. Sakatlıktan dolayı biraz sıkıntı yaşadı. Ülkemizde sağ bek anlamında sıkıntılar var. Kerim birçok takımda bu sorunu çözebilecek bir oyuncu. Biz de doğru bir teklifle gitmesini planlıyoruz. Onun da birçok takımla ismi konuşuluyor. Kerim’in transferi birkaç gün içerisinde neticelendirilir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:52
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