(Özel haber) Hasan Hilmi Öksüz: "TFF kararını kendisi verir"

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) liglerin başlama kararını kendi inisiyatifiyle alabilme yetkisine sahip olduğunu belirterek, "TFF kararını kendisi verir. Sağlık Bakanlığı; ‘maçları oynayacaksınız, izin veriyorum’ demez" dedi.

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, liglerin 12 Haziran’da başlayacak olmasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Öksüz, geçen hafta takım olarak antrenmanlara başladıklarını söyleyerek, "Oyuncularımızın çoğu tesise yakın olduğu için devamlı bireysel çalışmaya devam ediyorlardı. Geçen hafta pazartesiden itibaren takım olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim için maçlar ne zaman başlarsa başlasın hazır olduğumuzu ifade edebiliriz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"TFF kararını kendisi verir"

TFF’nin 12 Haziran’da liglerin başlatılmasına yönelik verdiği karara da değinen Hasan Hilmi Öksüz, “TFF kararını kendisi verir. Sağlık Bakanlığı; ‘maçları oynayacaksınız, izin veriyorum’ demez. Bütün dünya futbola hazırlıklarını yapıyor. Sıkıntı olabilir mi, her şey olabilir. Herkesin sağlığı çok önemli. Bunları kullanırken birtakım gerçekleri de görmek zorundasınız. Çalışmak zorundasınız, çalışmazsanız, kimse üretmezse paran geçer mi? Dikkatli bir şekilde Sağlık Bakanlığı’nın kriterlerine riayet ederek, mesafeyi koruyarak, temastan kaçınarak bu hayata devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.