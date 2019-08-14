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(Özel haber) Emekli savaş pilotlarının yeni düşmanı alevler

Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde helikopterleriyle terörle mücadele operasyonlarına katılan savaş pilotları, şimdi Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
(Özel haber) Emekli savaş pilotlarının yeni düşmanı alevler

Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde helikopterleriyle terörle mücadele operasyonlarına katılan savaş pilotları, şimdi Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyor.


Hava şartları açısında riskli döneme girilmesiyle ‘Yangın sezonu’ olarak adlandırılan dönemin sürdüğü Türkiye’de orman yangınlarına, bu yıl ilk kez Türk tescilli helikopterler ve Türk pilotlar müdahale ediyor. Yüksek risk taşıyan orman yangını operasyonlarına uygun olduğu için tercih edilen Rus yapımı Kamov KA-32 helikopterleri, kuyruğundaki Türk bayrağıyla da dikkat çekiyor.


Orman yangınlarında bu yıl ilk kez Türk tescilli helikopterlerin kullanılmasıyla, yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde, oldukça tehlikeli şartlarda helikopterleriyle terörle mücadele operasyonlarına katılan savaş pilotları da Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı.


TSK’de görev yaptıkları sırada kritik şartlarda gitmeleri gereken yerler olduğunu anlatan Emekli Jandarma Pilot Binbaşı Alp Erdem, “O zaman TSK için görev yapıyorduk. Şimdi ülkemizin akciğerlerini korumak için görev yapıyoruz. Şimdi de canlı yaşamını korumak için görev yapıyoruz. Yine aynı hizmeti veriyor gibi hissediyorum” dedi.


Kaptan pilotluğunu yaptığı helikopterin yaklaşık 2,5 ton su ile alçak irtifadan, uçakların ulaşamayacağı bölgelerde yangın söndürme faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Erdem, “Alarm gelir gelmez 12 dakika içinde yerden teker kesmek zorundayız. Hemen en yakın su kaynağından suyu alıp yangına müdahale ediyoruz. Orman yangınlarında ilk müdahale çok önemli. Her bölgeye iniş kalkış yapma yeteneğinden kaynaklı ülkemizde 34 noktada helikopter var orman yangınlarına müdahale için. Çok büyük yangınlara 13 helikopterle müdahale ettiğimiz de oldu, ilk müdahalede yangın büyümeden söndürdüğümüz de oldu. 10-11 saat uçuş yaparak mücadelemize devam ediyoruz. Bu iş gerçekten meşakkatli, zor bir iş. Günün sonunda yangını söndürüp geldiğimiz zaman mutlu oluyoruz” diye konuştu.



“Yine devletimiz ve milletimiz için önemli bir görev yaptığımız için gururluyum”


Kullandığı taarruz helikopteriyle yıllarca terör örgütleriyle mücadele eden emekli Kara Pilot Albay Serdar Bozkurt da emekli olduktan sonra alevlerle mücadele etmeye başladığını söyleyerek, “Yine devletimiz ve milletimiz için önemli bir görev yaptığımız için gururluyum” dedi.


Geçtiğimiz günlerde Dalaman’da çıkan orman yangınında çok yoğun gören yaptıklarını dile getiren Bozkurt, “Bu görevin bir üstü, silahlı operasyon görevleriyle kıyaslanabilir. Hayatımda bu kadar yoğun bir görev yaşamadım. O gün 16 saat mesai yaptım, bunun 12 saati fiili olarak uçuşta geçti. Bu görevi başarıyla tamamlamak beni çok mutlu etmişti” ifadelerini kullandı.


Helikopter ekibinde yer alan Emekli Astsubay Yılmaz Karadeniz ise orman yangınlarıyla mücadele etmenin de bir vatan görevi olduğunu ifade ederek, yaptığı görevden gurur duyduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
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