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Spor

(Özel haber) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Liglerin başlama kararına müdahil olmadık"

Bilim Kurulu Üyesi Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:42:21 -
(Özel haber) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Liglerin başlama kararına müdahil olmadık"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, TFF’nin liglerin yeniden başlamasına yönelik kararıyla ilgili, “Bilim Kurulu olarak liglerin başlama kararına müdahil olmadık. Ligler açılsın veya açılmasın diye bir beyanatımız da olmadı” dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dün yaptığı açıklamada korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde yeniden başlayacağını duyurdu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, bu kararı İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.



"Liglerin başlama kararına müdahil olmadık"


Bilim Kurulu olarak liglerin başlayıp başlamamasına yönelik herhangi bir görüş bildirmediklerinin altını çizen Prof. Dr. Yamanel, “Biz liglerin başlama kararına müdahil olmadık. Ligler açılsın veya açılmasın diye bir beyanatımız da olmadı. Ama açılacaksa da her halükarda seyircisiz oynanacak veya çok uzak mesafelerde az miktarda seyirci girebilir belki. Futbolcular için de çok sıkı taramaların yapılması lazım” ifadelerini kullandı.



“Çok sıkı tedbirler alınmalı”


En önemli unsurun sporcu sağlığı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Levent Yamanel, “Normalleşmek adına atılmış adımlar bunlar. Ama sporcuların sağlığını en üst düzeyde korumak gerekiyor. Bu nedenle çok sıkı tedbirler alınması gerekiyor” diye konuştu.

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