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(Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Şu anda Maia konusunda bitmiş bir durum yok”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Thiago Maia konusunda kesinleşmiş herhangi bir gelişme olmadığını belirtti.

27 Ağustos 2019 Salı 16:52
(Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Şu anda Maia konusunda bitmiş bir durum yok”

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Thiago Maia konusunda kesinleşmiş herhangi bir gelişme olmadığını belirtti. Kavalcı, Quaresma’nın herhangi bir kulüple anlaşması halinde, Portekizli oyuncuya güzel bir veda töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.


Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, gündeme dair İHA’ya açıklamalarda bulundu. Bologna’ya transfer olan Gary Medel’e başarılar dileyen Kavalcı, “Bugün kendisine tesislerde bir veda yaptık. Umarım gittiği takımda başarılı işlere imza atar” ifadelerini kullandı.


Ricardo Quaresma’nın da takım bulması halinde kendisinde en güzel şekilde veda edileceğini sözlerine ekleyen Kavalcı, “Quaresma, Beşiktaş’a hizmet etmiş bir isim. Kendisine takım bulması için izin verdik. Eğer transferin bitimine kadar kendisine bir takım bulursa, Quaresma’yı en güzel şekilde uğurlarız” dedi.


Kavalcı, Quaresma’nın takım bulamaması halinde Fulya’da antrenman yapacağı iddiaları için de, “Böyle bir şey şu anda söz konusu değil. Biz yalnızca takımla birlikte çalışmayacağını söyledik, ancak Fulya’da antrenman yapacağıyla ilgili olarak bir karara varmadık” ifadelerini kullandı.



“Maia konusunda biten bir şey yok”


Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Lille’in 22 yaşındaki futbolcusu Thiago Maia için de henüz kesinleşmiş bir durum olmadığını söyleyen Ahmet Kavalcı, yönetimin transfer için çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.


Bu sabah yapılan antrenmanı da takip eden tecrübeli yönetici, Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya güvendiklerini belirterek, “Milli araya iyi girmek istiyoruz. Milli arada sakatlarımız da takıma dahil olacak. Atiba ve Burak da döndükten sonra daha da iyi olacak. Takımımız yavaş yavaş form tutmaya başlıyor. Birkaç hafta içinde Beşiktaş, istenilen seviyeye gelecektir” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:52
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