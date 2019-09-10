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(Özel Haber) Afganistan’dan Trump’ın Taliban ile anlaşmayı bozmasına tepki

Afganistan halkı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Taliban’la yürütülen görüşmelere son verdiğini duyurmasının ardından endişelerini dile getirdi.

10 Eylül 2019 Salı 14:46
(Özel Haber) Afganistan’dan Trump’ın Taliban ile anlaşmayı bozmasına tepki

Afganistan halkı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Taliban’la yürütülen görüşmelere son verdiğini duyurmasının ardından endişelerini dile getirdi. Kimi Afganlar anlaşmanın iptalinden endişeli olduklarını belirtirken kimileri barış olabileceğini ummadıklarını söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü, Afganistan’daki çatışmalara son vermek için Taliban’la yaklaşık bir yıldır sürdürülen görüşmelere son vererek, Camp David’de Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Taliban liderleriyle düzenlenecek olan gizli görüşmeyi de iptal ettiğini açıkladı. ABD’nin, Afganistan’da 18 yıldır süren operasyonlarını sonlandırmak için Taliban’la süren görüşmeleri, Taliban’ın düzenlediği saldırıda bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği gerekçesiyle durduruldu.



“Barış olmayınca hayatın hiçbir manası yok”


Görüşmelere son verildiğinin duyurulmasının ardından Afganistan halkı tepkisini dile getirdi.


Afgan Mohammad Davud, “Biz bu barış anlaşmasının iptali için endişeliyiz çünkü barış bizim için çok önemli, barış olmayınca hayatın hiç bir manası yok ve biz her gün, yaşlı, genç, çocuk, kadın ve sonuçta vatandaşlarımızı kaybediyoruz” dedi.



"Görüşmeler Afgan halkı ve Taliban için büyük şanstı”


Hacı Muhammed Vassal isimli Afgan ise “Bu, Afganistan halkı ve Taliban için iyi şanstı ve sansı iyi değerlendirmeliydi. Aslında Amerika diş politikası belli değil ama Taliban ve Afgan halkı için iyi bir şanstı, Afgan halkı bu barış şansını 40 yıldır bekliyordu ama maalesef kaybettik" dedi.


Barış anlaşmasının iptal nedeninin sadece ABD askerinin ölümüyle ilgili olmadığını savunan Atikullah Azimi ise Taliban’ın barış karşılığında ABD’den çok fazla istekte bulunduğunu, Taliban’ın kendi hükümetini kurmak ve Afgan hükümetinin 18 yıllık emeğini boşa çıkarmak istediğini söyledi.



“Afgan halkı anlaşma konusunda ümitli değildi”


Afgan halkının barış anlaşmasından ümidi olmadığını söyleyen Sayeed Sadat da, “Bu barış anlaşması yaklaşık 1 yıldır ABD özel barış elçisi Zulmay Halilzad, bazı Afgan politikacılar ve Taliban arasında devam ediyordu. Afgan halkı ve Afgan hükümetinin katılımı yoktu. Bu nedenle bence Afgan halkı anlaşma olacağından emin değildi” ifadelerini kullandı.



"Barış anlaşmasında Afgan halkının çıkarları olmalı"


Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Seddiq Seddiqi, görüşmelerin iptali ile ilgili yaptığı açıklamada, barışı istediklerini ancak bu şekilde bir barış istemediklerini ifade ederek, "Biz barış istiyoruz ama o barışı istemiyoruz. Barış anlaşmasında Afgan halkının çıkarları olmalı ve Taliban’ın savaştan el çekmesi şart olmalı. Taliban’ın liderleri bir taraftan Katar’da barış anlaşma masasında tartışıyor, başka taraftan da Afgan halkını katlediyor. Bu nedenle hiç kimse böyle bir anlaşmayı istemiyor. Aslında biz önceden de barış hakkında endişemizi ve bu barışın eksik olduğunu sadece ABD ile değil belki başka ülkelerle de paylaşmıştık. Bu barış büyük kapsamlı olmalı ve Afgan halkının çıkarlarını korumalı, Taliban da Afganistan hükümetinin bayrağı altında olmalı ve hep beraber barış içinde yaşamalıyız” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:46
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