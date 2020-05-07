  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

(Özel haber) Adil Gevrek: "Birkaç kulüp değil, geneline yakını liglerin bu süreçte başlatılmasına sıcak bakmıyor"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, lige dönüş kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz lig başlamasın demiyoruz, doğru zamanda başlasın diyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:06:05 -
(Özel haber) Adil Gevrek: "Birkaç kulüp değil, geneline yakını liglerin bu süreçte başlatılmasına sıcak bakmıyor"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, lige dönüş kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz lig başlamasın demiyoruz, doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor" dedi.


Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TFF’nin liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından İhlas Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulundu. Gevrek, futbola dönüş için en doğru zamanın seçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Burada mevzu bahis olan insan sağlığı. Temaslı bir oyun için sosyal mesafeden bahsediliyor. Bunu nasıl yapacak sahadaki futbolcu? Akıl alır bir durum değil. Hem netliğe kavuşturulmayan noktalar da var. Örneğin herhangi bir kulüpte pozitif vaka tespiti sonrası nasıl bir prosedür uygulanacak? Herkesin kafası çok karışık. Sahadaki futbolcunun futbola konsantre olması kolay görünmüyor. Bu durum da tatsız, ilginç sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak. Bizim düşüncemiz ligin en doğru zamanda başlatılması" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı