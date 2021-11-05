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Aktüel Özel güvenlik sınav sonuçları 94 dönem ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
Aktüel

Özel güvenlik sınav sonuçları 94 dönem ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

94. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 94. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınavlarına ekim ayında katılan adaylar, kasım ayıyla birlikte ÖGG sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? İşte, 92. Dönem4GG sınav sonuçlarına dair detaylı bilgi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 12:08:00 -
Özel güvenlik sınav sonuçları 94 dönem ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Kasım ayıyla birlikte adaylar ne zaman sınav sonuçlarının açıklanacağını sorgulamaya başladı.

Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Sınavının sonuçları

17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik yazılı sınavının sonuçları için tarih Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Sınavı'na ait sınav talimatında belirtilmişti. EGM tarafından açıklanacak olan 2021 ÖGG sınav sonuçlarının gün 5 Kasım 2021'de duyurulması öngörülüyor. Ancak açıklanma saati ile ilgili bilgi bulunmuyor.

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor. ÖGG SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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