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(Özel) Göktürk Gölet’i manzarası ile kendine hayran bırakıyor

Şehrin kalabalığından uzak yeşil ve mavi renkleri ile doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşların en çok tercih ettikleri yerlerden birisi olan Göktürk Gölet’i Tabiat Parkı, manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:03
(Özel) Göktürk Gölet’i manzarası ile kendine hayran bırakıyor

Şehrin kalabalığından uzak yeşil ve mavi renkleri ile doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşların en çok tercih ettikleri yerlerden birisi olan Göktürk Gölet’i Tabiat Parkı, manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Havadan çekilen Göktürk Gölet’i doğal güzelliği ile kartpostallık manzaralar oluşturuyor.


Göktürk Göleti Tabiat Parkı, İstanbul Eyüp ilçesi içinde yer alıyor. 2011 yılında 56 hektarlık alanı ile Tabiat Parkı olarak ilan edildi.Göktürk Göleti Tabiat Parkı, ismini bir bölümü alan içerisinde kalan Göktürk Göleti’nden alıyor. Masmavi gökyüzü ve yemyeşil ormanlarla çevreli gölet manzarası ile izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Havadan çekilen göletin görüntüsünde ise doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktalarından biri olan Göktürk Göleti Tabiat Parkı sincaplara da ev sahipliği yapıyor.


Parka giriş için normal kişi 7 TL, indirimli :3,5 TL, bisiklet ile; 7 TL, motosiklet; 10 TL, otomobil; 21 TL, minibüs;63 TL, midibüs;105 TL, otobüs; 189 TL. Özel aracı ile tabiat parkına gitmek isteyenler Hasdal-Kemeburgaz yolu üzerinden Göktürk merkeze ulaştıktan sonra, İhsaniye yolunun başlangıcında sağ tarafta bulunan Tabiat Parkına ulaşabiliyor. Toplu taşıma ile tabiat parkına ulaşmak isteyen vatandaşlar ise 48 Göktürk-Mecidiyeköy, 48A Göktürk-Kazlıçeşme, 48E Göktürk-Eminönü, 48L Göktürk-4.Levent, 48KA Kemerburgaz-Arnavutköy, otobüsleri ile ulaşabilme imkanı bulunuyor.


“İstanbul’da doğal kalmış nadir yerlerden”


Şehrin kalabalığından uzak dinlenmek için eşsiz bir yer olduğunu söyleyen Celal Sofu, “Göktürk gölü ve çevresi cennet gibi bir yer. İstanbul’da doğal kalmış nadir yerlerden. Hafta sonu çok kalabalık oluyor oturmaya yer bulamıyorsunuz. Hafta içinde ise tam tersi çok nadir insanlar buraya geliyor. Çocukken bu gölde çok balık tutardık en fazla sazan ve yayın balıklarını tuttuğumuzu hatırlıyorum. Buraya gelenler genelde pis bırakıyorlar. Buraya yapılmasını istediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi yürüyüş parkuru ve araç için düzgün yollar” şeklinde konuştu.


“Burasının manzarası kesinlikle mükemmeldir”


25 yıldır Göktürk’te oturduğunu ifade eden Mustafa Kemal Yazıcı, “Çoğu zaman buraya arkadaşlarım ile dinlenmek için geliyorum. Burasının manzarası kesinlikle mükemmeldir. Hafta sonu daha fazla yoğun oluyor ama hafta içi gelenler daha az olduğunu görüyoruz. Arabamız ile gölün bulunduğumuz kısmına gelirken bozuk yollardan dolayı baya zorlandık. Yolların düzeltilmesini istiyoruz. Vatandaşların gölün etrafında rahat yürüyebilmeleri için yürüyüş yolu yapılmasını istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:03
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