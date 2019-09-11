(ÖZEL) Fatih’te restorana giren hırsız para dolu çantayı böyle çaldı

Fatih’te sabah saatlerinde restoranın boş olamasını fırsat bilen bir hırsız para dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı. İçinde yaklaşık 40 bin TL para olan çantayı koluna takıp çıkan hırsızın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, Küçük Saray Caddesi üzerinde bulunan bir pide lahmacun salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz perşembe günü iş yerini açan Ali İhsan Adalı, daha sonra arka kısma geçerek çalışmalarına başladı. Bu sırada dışarıdan geçen bir kişi dükkanda kimsenin olmadığını görünce içeri girdi. Önce çekmeceleri karıştıran şahıs çekmecelerde bir şey bulamayınca etrafına bakındı. Askıda asılı olan çanta görün şahıs, çantayı koluna takarak dükkandan çıktı.

Kameralara saniye saniye yansıdı

İçeri giren şüpheli, içinde bin 550 euro ile yaklaşık 10 bin TL bulunan çantayı koluna takıp çıktı. Bu anlar ise iş yeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kişinin içeri girdiği, çekmeceleri karıştırdığı ve daha sonra asılı olan para dolu çantayı çalıp, hiçbir şey olmamış gibi koluna takıp gittiği görülüyor.

"İçinde bin 550 euro ve 10 bin lira parayla kayıplara karışıyor"

İşini bitirdikten sonra çantanın olmadığını gören ve hemen polise haber veren Ali İhsan Adalı o anları anlatarak, "Sabah saat 08.30 ile 09.00 arası dükkana geldim. Dükkanı açıp çantamı astım, sonra içeriye girdim malzeme hazırlamak için. Zannedersem saat 9.30 civarı, şahsın biri içeriye giriyor ilk başta kasayı açıyor kasada bir şey olmadığını görünce çantayı alıyor. İçinde bin 550 euro ve 10 bin lira parayla kayıplara karışıyor. Elimizde kamera kayıtları da bulunuyor. Şahsı tanımıyoruz daha önce hiç görmedik" dedi.

Polis ekipleri çanta dolusu parayı çalıp kayıplara karışan kişinin bulunması için çalışma başlattı.