  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Fatih’te kafe ve restoranlarda korona virüs denetimi

Fatih’te polis ekipleri kafe ve restoranlarda korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:00:06 -
(Özel) Fatih’te kafe ve restoranlarda korona virüs denetimi

Fatih’te polis ekipleri kafe ve restoranlarda korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerde bulundu.


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüsle mücadelede kapsamında kapatılan ve 1 Haziran normalleşme adımlarıyla yeniden belirli kurallarla tekrar hizmete açılan kafe ve restoranlarda denetimlerde bulunmaya devam ediyor. Ekipler ilçede bulunan kafe ve restoranlarda akşam saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler mekanlarda sosyal mesafe, dezenfektan ve ateş ölçme gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığı noktasında incelemelerde bulundu. Genel olarak belirlenen kurallara uyulduğu gözlenirken, kuralların ihlal edildiği iş yerleri ise ekipler tarafından uyarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı