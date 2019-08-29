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(Özel) Esnaf ile karganın dostluğu herkesi şaşırtıyor

Sarıyer’de esnaflık yapan Hasan Kayacı’nın yaklaşık 3 ay önce yavru iken bulduğu karga ile olan dostluğu herkesi şaşırtıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
(Özel) Esnaf ile karganın dostluğu herkesi şaşırtıyor

Sarıyer’de esnaflık yapan Hasan Kayacı’nın yaklaşık 3 ay önce yavru iken bulduğu karga ile olan dostluğu herkesi şaşırtıyor. Dışarı bir çok kez bırakılmasına rağmen gitmeyen karga, esnafın maskotu oldu.


Sarıyer’de ağaç oyma ustası olan Hasan Kayacı, iş yerinin yakınında yaklaşık 3 ay önce yavru halde bulduğu karganın bakımını üstlendi. Kargayı daha sonra doğaya salmak isteyen Kayacı, birçok defa denemesine rağmen karga gitmeyince aradan geçen zaman içerisinde dostluk başladı. İş yerinde günlerini beraber geçirdiği karga ile arasındaki sıra dışı dostluk gün geçtikçe daha da güçlendi. Kayacı, atölye içerisinde çalışırken sürekli yanına gelen karga, arada kendisini sevdirmeyi de ihmal etmiyor. Çevrede bulunan diğer esnaflar tarafından da sevilen karga, atölyenin de maskotu oldu.



"Bazen dışarı çıkıp dolaştıktan sonra geri geliyor"


Yıllar öncesinde karga besleme niyetinde olduğunu kaydeden Hasan Kayacı, yavru halde bulduğu kargayla olur mu olmaz mı düşünürken, güzel bir arkadaşlığının oluştuğunu söyledi. Birkaç defa bıraktıklarını ama gitmediğini anlatan Kayacı, “Biz ona çok alıştık. Kendisi de gitmiyor. O artık bizim dostumuz. 3 aydır bizimle beraber. Acıktığı zaman bağırıyor. Bizde o zaman yemeğini veriyoruz. Karnı doyunca da çıkıp yukarıda yatıyor. Bazen dışarı çıkıp dolaştıktan sonra geri geliyor. Yemek yemesinde bir problem yok. İlgi odağı oldu. Herkes gelip seviyor” diye konuştu.



"Buranın maskotu oldu"


Arkadaşları tarafından kargaya fındık, ceviz getirildiğini anlatan Kayacı, “Birisi ceviz, birisi fındık, birisi salam getirir. Ona çok iyi bakıyorlar. Canı sıkılmıyor. Kendisi de gitmek de istemiyor. Onu istiyorlar ama ben veremiyorum. Çünkü ben ona çok alıştım. Bayramı burada onunla birlikte geçirdim. Sabah geldiğim zaman ilk bunu arıyorum. Buranın maskotu oldu. Bazen yaramazlık yapıyor. Dükkaniçerisinde dolaşıyor. Biz bağırınca cevap da veriyor. Kendisi burada gayet özgür bir şekilde hareket ediyor. Dışarıda geziyor. Uçuyor, çatılarda geziyor. Kafasına göre takılıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
  1. doğa

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