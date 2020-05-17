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(Özel) Dışarıya 1 saat erken çıktı, saatin değiştiğini duyunca şaşırdı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugün saat 12.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:55:35 -
(Özel) Dışarıya 1 saat erken çıktı, saatin değiştiğini duyunca şaşırdı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugün saat 12.00’de 6 saatliğine dışarıya çıkma izin verilmişti. Şişli Fulya’da izin saatinin değiştiğini bilmeyerek dışarıya çıkan 75 yaşındaki Ahmet Aslan, 1 saat erken çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Aslan, “Vallahi bilmiyordum, parka gittim, baktım kimse yok geri döndüm” dedi.


Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır evde kalan yaşlıların geçtiğimiz Pazar olduğu gibi bugün de saat 11.00’de başlayarak 4 saat boyunca dışarıya çıkmalarına izin verilmişti. Ancak bu saat ve aralık geçtiğimiz günlerde değiştirilerek saat 12.00’ye alınmış ve aralık ise 6 saat olarak uzatılmıştı. Bu kapsamda Şişli Fulya’da evinden çıkan 75 yaşındaki Ahmet Aslan, 1 saat erken çıkarak parka gitti. Parkta bir süre dolanan Aslan, kimseyi görmeyince evine geri döndü.



“11.00’de çıktım, 12.00’de çıkıldığını bilmiyordum”


Ahmet Aslan, “Çok zor, evde sıkıldık. Şöyle bir hava alalım dedik, buralarda oturuyorum. 2 aydır evdeyim, 75 yaşındayım. 11.00’de çıktım. 12.00’de çıkıldığını bilmiyordum. Şimdi gittim baktım kimse yok, geri döndüm” dedi.

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