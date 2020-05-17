  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'da Nazım Sangare sesleri

Gram altın ne kadar yükseldi? Bugün altın kaç para?

Fenerbahçe'de yol ayrımı! Golcü oyuncunun bonservis bedeli 5 milyon Euro

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Güvenlik görevlisi alımı | Güvenlik görevlisi personel ilanı
için kalan
Aktüel

Özel çocuklara ‘Sevgi Atölyesi’ müjdesi

Engelliler Haftası’nı engelli bireyler ve aileleriyle telekonferans yöntemiyle buluşarak kutlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel çocukların güzel ortamları paylaştıkları ‘Sevgi Atölyesi’ni genişletme sözü verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:53:18 -
Özel çocuklara ‘Sevgi Atölyesi’ müjdesi

Engelliler Haftası’nı engelli bireyler ve aileleriyle telekonferans yöntemiyle buluşarak kutlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel çocukların güzel ortamları paylaştıkları ‘Sevgi Atölyesi’ni genişletme sözü verdi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası’nda engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Tütüncü, Korona virüsü (Covid-19) önleyici tedbirler kapsamında telekonferans sistemiyle buluştuğu engelli bireyler ve ailelerinin Engelliler Haftası’nı kutladı. Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Dernek Başkanı Gülcan Ay’ında katıldığı telekonferans görüşmesinde Başkan Tütüncü, engelli bireyler ve ailelerinin istek ve dileklerini de dinledi. Tütüncü, görüşme sırasında özel çocuklara çeşitli eğitimlerin verildiği  ‘Sevgi Atölyesi’ni de genişletme sözü verdi.



Sevgi atölyelerinde güzel ortamlar


Engelliler Haftası nedeniyle, basketbol topu da hediye eden Tütüncü, her zaman engelli bireylerin yanı başında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Engellerin ancak sevgiyle kaldırılabileceğini belirten Tütüncü, “Özel çocuklarımız sevgi atölyelerinde güzel ortamlar paylaşıyorlar. Sevgileri büyütmek ve mutlulukları artırmak ve gülen yüzleri daha da neşeli kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için 365 günün 365 günü sevgili özel çocuklarımızla ilgilendiğimiz, engelleri sevgiyle kaldırdığımız bir dönemdir” dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı