(Özel) Bursa sahillerinde son durum

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Bursa sahillerinde Ağustos ayında yapılan tahlillerin birinci tur sonuçları açıklandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı tahlil sonuçlarına göre Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Ağustos ayı birinci tur ölçümlerinde, 24 plajdan 19 plajda su kalitesinin iyi, 5 plajda ise orta kalite su olduğu belirlendi.

Deniz suyu kirliliği ölçüm sonuçlarına göre, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. Bu kapsamda 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz ve zorunlu değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde, "toplam koliform", "fekal koliform" ve "fekal streptokok" parametrelerinin, 19 plajda değerlerin altında, 5 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa"orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" değerlendirmesinin gerçekleştirildiği ölçümlerde "iyi kalitede su" olduğu tespitlerine yer verildi.

Bursa’nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı,B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajında ‘orta kalite su’.

Mudanya: B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum Halk Plajı Zeytinbağı Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajlarında ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Yeniköy Halk Plajında ‘orta kalite su’.

İznik Gölü: İnciraltı Mevki Halk Plajı ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, Göllüce Halk Plajı, Darka Tatil Köyü, Orhangazi Halk Plajı ‘orta kalite su’.