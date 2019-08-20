0553 313 94 23

(Özel) Bursa sahillerinde son durum

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Bursa sahillerinde Ağustos ayında yapılan tahlillerin birinci tur sonuçları açıklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 09:27
(Özel) Bursa sahillerinde son durum

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Bursa sahillerinde Ağustos ayında yapılan tahlillerin birinci tur sonuçları açıklandı.


Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı tahlil sonuçlarına göre Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan Ağustos ayı birinci tur ölçümlerinde, 24 plajdan 19 plajda su kalitesinin iyi, 5 plajda ise orta kalite su olduğu belirlendi.


Deniz suyu kirliliği ölçüm sonuçlarına göre, Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Gemlik’te 8, Mudanya’da 9 ve Karacabey’de 3, İznik Gölü kıyısında ise 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda tespitler yapıldı. Bu kapsamda 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz ve zorunlu değerler" olarak dikkate alındığı ölçümlerde, "toplam koliform", "fekal koliform" ve "fekal streptokok" parametrelerinin, 19 plajda değerlerin altında, 5 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.


Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa"orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" değerlendirmesinin gerçekleştirildiği ölçümlerde "iyi kalitede su" olduğu tespitlerine yer verildi.


Bursa’nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:


Gemlik: Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı,B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajı, B.B.B. Kumsaz Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken B.B.B Kurşunlu Hanımlar Plajında ‘orta kalite su’.


Mudanya: B.B.B. Eşkel Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eğerce, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Coşkunöz Halk Plajı, Kızılay Kampı, Burgaz Altınkum Halk Plajı Zeytinbağı Halk Plajlarında ‘iyi kalite su’


Karacabey: Malkara Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajlarında ’iyi kalite su’ olarak tespit edilirken Yeniköy Halk Plajında ‘orta kalite su’.


İznik Gölü: İnciraltı Mevki Halk Plajı ‘iyi kalite su’ olarak tespit edilirken, Göllüce Halk Plajı, Darka Tatil Köyü, Orhangazi Halk Plajı ‘orta kalite su’.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görevlendirmeler yerinde
    1. Görevlendirmeler yerinde
    2. (Özel) Beyzanur’la 6 leyleğin müthiş..
    3. (Özel) İş yerinde sigara içen işçi..
    4. İlk derece amirlik sınav sonuçları..
    5. 50 ili ilgilendiren dev proje!
    6. Pakistanlı stajyer mühendisler..
    7. Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem..
    8. Park halindeki araç alev alev yandı
    9. Kadroya geçen taşeron işçilerin toplu..
    10. Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem..
    11. Döviz kurları
    12. Brent petrolün varili 60,04 dolar
    13. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    14. Kandil’in belediyeleri kayyıma emanet
    15. Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu
    16. (Özel) Bursa sahillerinde son durum
    17. Selçuk Üniversitesi sözleşmeli..
    18. Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de..
    19. (Özel) E-5’te iki çocuğun kamyonet..
    20. Ekrem yine Bodrum’a koştu!
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti
    CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti