0553 313 94 23

(Özel) Bursa gözünü Uzak Doğu’ya dikti

Bursa’ya Arap turistler haricinde bütün dünyadan turist gelmesi gerektiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, yaptıkları çalışmalarla Uzak Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika, Balkanlar ve Rusya’dan da turistleri Bursa’ya çekmeye çalıştıklarını söyledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:50
(Özel) Bursa gözünü Uzak Doğu’ya dikti

Bursa’ya Arap turistler haricinde bütün dünyadan turist gelmesi gerektiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, yaptıkları çalışmalarla Uzak Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika, Balkanlar ve Rusya’dan da turistleri Bursa’ya çekmeye çalıştıklarını söyledi.


Türkiye turizmi 2018 yılı itibariyle önemli bir çıkış yakalarken, yaklaşık 40 milyon turist bütçeye 25 milyar dolarlık katkı sağladı. 2019 yılında bunu yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, “İlk 6 aylık rakamlara baktığımızda bu hedefe adım adım yaklaştığımızı görüyoruz. Turizm milli ekonomimiz için çok önemli. Geçen seneki verilerle kıyaslandığında 29,5 milyar dolarlık bir turizm girdisi sağlandı. Yurt dışına da 4,5 milyar dolarlık turizm kaynaklı çıkış oldu. Aradaki 25 milyar dolarlık farkın bütçeye direkt katkı sağladığını görüyoruz. Turizmi bundan sonraki dönemlerde daha iyi yerlere taşımamız için alt yapı çalışmalarımızı ve nitelikli organizasyonlarımızı hızlandırmamız gerekiyor” dedi.



“Hedef Uzak Doğu”


Türkiye‘nin coğrafi konumu itibariyle etrafında 1,6 milyar insana 4 saatlik mesafede olduğunu ifade eden Başkan Murat Saraçoğlu, “Birleşmiş Milletler araştırmasına göre, 1 miyar insan geçen sene uluslararası düzeyde seyahatler yapmış. Biz bu insanları Türkiye’ye daha fazla nasıl çekebiliriz diye planlamalar yapıyoruz. Şu anda Türkiye’nin turizm hareketliliği sahil şehirlerinde yoğunlaşmaktadır. Bursa’yı kültür başkenti olarak lanse ederek, Yalova ve Bilecik‘le beraber yeni rotalar oluşturup turistleri buraya çekmeyi hedefliyoruz. Özellikle Uzakdoğu’da çalışmalarımız var. Japonya’da Türkiye yılı ilan edildi. Çin ve Güney Kore’deBursa ve çevresini anlatmaya ve turizm potansiyelimizi sunmaya başladık. Seul’de Güney Kore’nin 50’ye yakın büyük seyahat acentesini yemekli toplantıda bir araya getirdik. BEBKA, Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Birliği ve TÜRSAB Güney Marmara ile birlikte yaptığımız ortak organizasyonda Bursa – Eskişehir – Bilecik sunumunu gerçekleştirdik. Daha sonra Kore’nin dünyaca ünlü beş büyük tur operatörü CEO ve yetkilileriyle ikişer saataralıklarla ortak toplantılar yaptık ve Türkiye pazarından beklentilerini dinledik. Malezya ve Endonezya’da Turizm Tanıtma Birliğimiz Bursa tanıtım günleri düzenledi. Bunların kısa sürede meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



“Bursa Arap turiste doydu”


Bursa’yı sadece Uzak Doğu ve Orta Doğu’ya değil, Latin Amerika, Balkanlar ve Rusya’ya da tanıtarak turist ağırlamak istediklerini belirten Saraçoğlu, “İstatistiki bilgilere baktığımızdaArap turistlerin Bursa’ya yoğun olarak geldiğini görüyoruz. Son dönemlerde Arap misafirlerimiz konaklamanın haricinde ev sahibi olarak uzun süre burada zaman geçirmeye başladı. Dolayısıyla Arap turizm pazarında gelir azalmaya başladı, gelen çok, fakat beklediğimiz turizm gelirleri eskisi gibi değil" diye görüşlerini belirtti.



“Dağ yöresini kültürünü herkese tanıtacağız”


Bursa’nın ayrıca UNESCO tarihi miras alanlarına sahip olmasından dolayı da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Saraçoğlu, “Sultan külliyeleri, tarihi çarşılar ve Cumalıkızık UNESCO miras listesinde yer almaktadır. Geçici olarak İznik de bu listeye eklendi. Kalıcı olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İznik bölgemiz ve ülkemiz adına en önemli turizm markalarımızdan biri. Bursa’nın birçok değeri ve tarihi miras listesine girecek yerleri var. Gölyazı, Misi, Uludağ‘da tarihi köylerimizi örnek olarak sayabiliriz. Bunlar da zamanla UNESCO alanları içerisinde yer alıp tüm dünya tarafından tanınır hale gelecektir. Özellikle kültür ve doğa turizmi başlığı altında Bursa’nın dağ köylerinin gelenek göreneklerini, örf ve adetlerini dünya turizm pazarında tanıtmak ve yaşayan mirasımızı turistlere yaşatmak istiyoruz. Uludağ dendiğinde sadece kış turizmi akıllara gelmemelidir. Kış turizmi ile birlikte 4 mevsim Uludağ’ı turizm merkezi haline getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:50
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feyzioğlu'ndan Külliye eleştirilerine cevap: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil
    1. Feyzioğlu'ndan Külliye eleştirilerine..
    2. Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu..
    3. Dantellere zarar vermeden temizlemek..
    4. Uganda’da akaryakıt tankeri patladı :..
    5. Her şey bir anda oldu! Pikniğe giden..
    6. Cincinnati Masters'ta zafer Medvedev'in
    7. MSB: “Teröristlere ait tespit edilen..
    8. Bodrum’da yangın kontrol altında,..
    9. Mehmet Görmez'in acı günü
    10. Üniversiteler arası iş birliği büyük..
    11. Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruldu
    12. (Özel) Bursa gözünü Uzak Doğu’ya dikti
    13. Türkiye’nin en romantik oteli ödülünü..
    14. (Özel) İstanbul-İzmir otobanı trafiği..
    15. Yunusemre’nin 5 mahallesinde yol..
    16. Rusya destekli Esed güçleri Han..
    17. Çukura düşen at ve yavrusu kurtarıldı
    18. Bu okulun öğrencileri hamileler
    19. (Özel) 30 santimetreden girip dükkanı..
    20. Göreve gelen Van Valisi ilk açıklamayı..
    21. Yılmaz ve Elvan, Toroslar’da..
    22. Hem karlı hem de şifalı
    23. Halluks valgus ameliyatı nedir nasıl..
    24. 83 yaşındaki ’Dadaş Necati’ Türkiye..
    25. YPG'den alçak saldırı! Anında karşılık..
    26. İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı
    27. (Özel) Yanan kulübeden köpeği..
    28. 2019 umre görevli başvuruları ne zaman..
    29. Emniyetin su altı kahramanları:..
    30. Anne kedinin şefkati görülmeye değer
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!