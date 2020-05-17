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(Özel) Bisikletle işe giden güvenlik görevlisi trafik denetimine takıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Dolmabahçe’de denetim yapan polis ekipleri, trafikteki sürücülerin izin belgelerini ve ehliyetlerini kontrol etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:31:07 -
(Özel) Bisikletle işe giden güvenlik görevlisi trafik denetimine takıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Dolmabahçe’de denetim yapan polis ekipleri, trafikteki sürücülerin izin belgelerini ve ehliyetlerini kontrol etti. Bisikletle seyir halinde olan özel güvenlik görevlisi de denetime takıldı. Polisin evraklarını kontrol ederek geçişine izin verdiği Ercan Geziler, “Otobüs yok, Fatih’ten buraya kadar bisikletle geliyorum” dedi.


Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde trafik ve asayiş ekipleri, Beşiktaş Dolmabahçe’de denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerindeki uygulama noktasında araçları tek tek durduran polis, gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. İzin belgesi olanların geçişlerine izin verildi. Denetimlere ulaşım aracı bulamayınca Fatih’teki evinden bisikletine binerek yola çıkan bir otelin özel güvenlik görevlisi de takıldı. Kilometrelerce yol katederek Dolmabahçe’ye gelen vatandaş, uygulama noktasında durduruldu. Motorlu araçların yanı sıra bisikletliyi de durduran ekipler, gerekli izin belgesini ve kimliğini kontrol etti. Kontrollerin ardından bisikletlinin geçişine izin verildi.



“Herhangi ösu ulaşım aracı bulamadım”


Bisikletle denetime takılan Ercan Geziler, “Otobüs yoktu, Fatih’ten buraya kadar bisikletle geldim. Yasak olmadığı zamanda kullanıyorum. Güzel oluyor, hiç olmazsa hareket yapıyorsun” dedi.


Kısıtlama süresinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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