Kültür - Sanat
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özel bir hastanede büyük skandal

Kayseri’de bir özel hastaneye anne olma umudu ile gelen vatandaşlara yetkisi ve diploması olmayan sözde embriyolog tarafından tıbbi işlemlerin gerçekleştirildiği, şahsın embriyo glue uygulama ücreti aldığı anne adaylarına transfer işlemi sırasında söz konusu tıbbi malzemeyi kullanmayıp diğer anne adaylarına satarak haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Kayseri’de bir özel hastanenin Tüp Bebek Merkezi’nde anne olma umudu ile hastaneye gelen vatandaşlara yetkisi ve diploması olmayan sözde embriyolog tarafından tıbbi işlemlerin gerçekleştirildiği, şahsın embriyo glue uygulama ücreti aldığı anne adaylarına transfer işlemi sırasında söz konusu tıbbi malzemeyi kullanmayıp diğer anne adaylarına satarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Yetkisiz embriyoloğun uzman embriyologlar ve doktorlar izindeyken doktorların ve hastanenin bilgisi dahilinde bu işlemleri yaptığı iddialarına dayalı CİMER ihbarları üzerine Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya karışan 4 doktor ve hastaneye para cezaları uygulandı. Olayın derinlemesine incelenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilirken Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

CİMER İHBARLARI SAYESİNDE SKANDAL GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kayseri’de bir özel hastanenin tüp bebek laboratuvarında diplomasız embriyolog çalıştırıldığı ve transfer işlemleri sırasında kullanılacağı söylenen ama kullanılmayan tıbbi malzemeler üzerinden haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla CİMER’e başvurularda bulunuldu.

Başvurularda; hastanede görev yapan embriyolog F.S.’nin sertifikası adı altında mesleki yeterliliği ve diploması bulunmayan M.M.E.’ye embriyologluk yaptırıldığı, M.M.E.’ye bu sorumluluğun doktor M.T. tarafından devredildiği, uzman embriyologların sıklıkla hastaneye gelmediği ve bu durumlarda tüm işlemlerin M.M.E. tarafından yerine getirildiği, buna hastane yönetiminin de müsaade ettiği iddia edildi.

Başvurularda ayrıca, M.M.E.’nin hastalara embriyo glue uygulanacağını söyleyerek para aldıktan sonra söz konusu uygulamayı yapmayıp stoklayarak başka hastalara uygulamak suretiyle haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

PARA CEZASI KESİLİP SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

CİMER başvuruları üzerine Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde, iddiaların doğru olduğu tespit edildi. Soruşturmada adı geçen 4 hekime ve hastaneye idari para cezaları uygulandı. Ayrıca hastane mesul müdürüne uyarı cezası verildi. Soruşturmanın adli yönden yürütülmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulurken, Sağlık Bakanlığı tarafından da olayı derinlemesine incelemek üzere müfettiş görevlendirildi.

