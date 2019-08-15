0553 313 94 23

(Özel) Bin lira maaş ile ailesine bakmaya çalışan engelli babanın yürek burkan dramı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 38 yaşındaki Aydın Çelik 2017 yılında başına gelen talihsiz olay sonrası sol ayağındaki protez bacakla ve sağ ayağındaki protez ile yaşam mücadelesi veriyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
(Özel) Bin lira maaş ile ailesine bakmaya çalışan engelli babanın yürek burkan dramı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 38 yaşındaki Aydın Çelik 2017 yılında başına gelen talihsiz olay sonrası sol ayağındaki protez bacakla ve sağ ayağındaki protez ile yaşam mücadelesi veriyor.


Yaklaşık iki yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle severek yaptığı tornacılık mesleğini bırakmak zorunda kalan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Aydın Çelik, yaşadığı dramı İHA’ya anlattı. Kaza sonrası bir ayağına platin bir ayağına protez takıldığını anlatan Çelik, emekli olduğunu ifade ederek bin lira maaşla geçinmeye çalıştığını aktardı.


Eşinin de epilepsi hastası olduğunu aktaran Aydın Çelik, kendi imkanları ile yaptığı seyyar tezgahında, kına-düğün gibi özel gecelerde tost yapıp, çay demleyip ailesine bakmaya çalışıyor.


15-20 yıldır gurbette çalıştığını söyleyen Aydın Çelik, başına gelenleri şöyle anlattı; “Yaklaşık iki sene oldu. Talihsiz bir kaza geçirdim. Sol bacağımı diz üzerinden kaybettim. Sağ bacağımda da platin var. Dokuz ay önce ikinci operasyonu geçirdim. Kemik yeni kaynamaya başladı. Yeni yürümeye başladım. Yaklaşık bir yıldır memleketim Zonguldak’tayım. Engelli emeklisi oldum. Emekli oldum bin lira maaş bağlandı. Şu an 1100 lira maaşım oldu. Ve bu parayla geçinmek zor. Emekli olduğum için engelli kadrosunda herhangi bir işe de giremiyorum. Diz protezini de SGK ödemiyor. Kendi imkanlarımla aldım. Ufak tefek yardımlar geldi protez için 27 bin lira kullandım. Benim yaşım 38 koşmak istiyorum. Daha iyi protezler kullanmak istiyorum."



Kendi yaptığı seyyar tezgahla evini geçindiriyor


Kendi imkanlarıyla yaptığı seyyar tezgahta eşi ve çocukları ile birlikte közde çay yapan ve tost satan Aydın Çelik, "Bu işi bana arkadaşım önermişti. Kafama da yattı. Biraz tepki aldım ama cesaretimi toplayıp bu işe başladım. Tezgahımı da kendim yaptım. Taşınabilir bir tezgah yaptım. Burada tost ve közde çay fikri de bana ait. Burada düğün oluyor. Düğün olduğunda kazanıyoruz. Eşim ve çocuklarım da elinden geldiğince katkıda bulunuyor. Bu şekilde evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Ben bunu hem günlük fiziksel aktivite olarak yapıyorum hem de akmasa da evimize birkaç kuruş damlıyor. Engelliyiz ama hareketli olmak gerekiyor. Ben daha önce tornacıydım. Her işimi severek yaptım. Ancak daha iyi protez kullanmak istiyorum. Mikro işlemcili protezler var onlardan almak istiyorum. Yürümek istiyorum, koşmak istiyorum. Ayağımdaki protez ile düz yolda sorun yok ama taşa takıldığımda düşüyorum. Yaşım 38 daha aktif bir hayatımın olmasını istiyorum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri bayramlaştı
    1. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri..
    2. Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk..
    3. Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk..
    4. Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk..
    5. Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk..
    6. Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk..
    7. Demet Akalın İzmir-İstanbul otoyol..
    8. Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
    9. Ahşap cami onarılacak
    10. Dün sahaya dalan YouTuber adliyeye..
    11. Belediye işçisinden 2 milyonluk örnek..
    12. Kaynağı belli olmayan sulara dikkat
    13. Çaldıkları motosikletle kaçarken..
    14. Fındığı kurutmak için sahil yolunu..
    15. Her şey bir "tık" uğruna
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Zorunlu deprem sigortalı konut sayısı..
    18. Malatya'da aynı gün 7 hastaya kök..
    19. Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı,..
    20. Havalandırma boşluğunda can pazarı
    21. GASKİ, su borcu taksitlendirmede..
    22. Ömer el-Beşir’in mahkemesi 19..
    23. THK, Mersin’de 20 binin üzerinde deri..
    24. Günün ilk yarısında en çok değer..
    25. Günün ilk yarısında değer kazanan..
    26. Cebelitarık’ta tutulan İran tankerinin..
    27. Bingöl Havalimanı 18 bin 196 yolcuya..
    28. Günün ilk yarısında endekslerin..
    29. Günün ilk yarısında endekslerin..
    30. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması