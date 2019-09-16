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(Özel) Balık adamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı

Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalan balık adamlar deniz temizliği yaptı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
(Özel) Balık adamlar denizden yarım saatte kilolarca çöp çıkardı

Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalan balık adamlar deniz temizliği yaptı. Denizden çıkarılan kilolarca cam ve plastik atık ise görenleri şaşkına çevirdi.


Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği üyeleri, Kadıköy Caddebostan plajında su altına dalarak denize atılan çöpleri çıkardı. Balık adamlar su altında temizlik yaparken, DAKSAR ekibi de balık adamların güvenliği için plajda hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren temizlik sonucunda denizden kilolarca çöp çıkarıldı. Denizin dibinden çıkarılan cam, plastik ve benzeri atıklar görenleri şaşkına çevirdi.


Temizlikle ilgili konuşan dernek yetkilisi, “Bir farklılık oluşturmaya çalışıyoruz. Denizden çıkardıklarımız da aynı zamanda bir envanter. Bu envanterle bir veri oluşturuyoruz. Buradan Karaköy kadar, Harem kadar bir şey çıkmıyor ama yine de denizi ne kadar kirlettiğimiz görmeye değer” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
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