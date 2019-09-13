0553 313 94 23

(Özel) Askerlik bahanesiyle para toplayan gençler gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, boyunlarına bağladıkları bayraklarla gezen bazı gençler, "Asker uğurluyoruz" diyerek vatandaşlardan para toplayınca gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 08:44
(Özel) Askerlik bahanesiyle para toplayan gençler gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, boyunlarına bağladıkları bayraklarla gezen bazı gençler, "Asker uğurluyoruz" diyerek vatandaşlardan para toplayınca gözaltına alındı.


İnegöl’de zaman zaman ortaya çıkan bu kişiler, kendilerine asker süsü vererek, ellerinde kolonya vedavulla esnaflardan para topluyor. Yaşları 18 ila 24 arasında olan gençler, boyunların bağladıkları Türk bayrağıyla asker uğurlama merasimi yaptıklarını söyleyerek, esnaf ve vatandaştan para istiyor. Esnafı canından bezdiren sahte asker uğurlama törencilerinin yoldan geçen lüks araçları da salmadıkları ileri sürüldü.Bir programda denk geldikleri İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan dapara talep eden gençler, istedikleri alamayınca duygu sömürüsü yaparak olay yerinden ayrıldı. Gelen şikayetler üzerine İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin’in talimatıyla kendilerine asker süsü veren 4 genç gözaltına alındı. İnegöl’e bağlı yerlerden gelen A.C, S.T, S.G. ve F.Ş. karakola götürüldü. Her dört şahsa çevreye rahatsızlık vermekten dolayı kabahatlar kanuna göre 153 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Yetkililer bu tür olaylarda vatandaşların güvenlik güçlerini aramalarını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 08:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez kütüphane yeni binaya taşındı
    1. Merkez kütüphane yeni binaya taşındı
    2. Grizu-263 Uzay Takımı 4. Türksat Model..
    3. Blokzincir’e hakim tarım ticareti ve..
    4. İnşaat ustasıydı, şimdi bambaşka iş..
    5. Aydın’da 4 işyerine 39 bin lira ceza..
    6. Emlak yatırımı için okula yakın evler..
    7. Ortak devriyede skandal paylaşım! YPG..
    8. Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında
    9. ATV aracıyla çelik bariyerlere çarptı..
    10. (Özel) Askerlik bahanesiyle para..
    11. Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
    12. Trump: İran bizimle görüşmek istiyor..
    13. Kara yollarında durum
    14. Adana merkezli 13 ilde FETÖ..
    15. 'Dünyanın En İyi Balı' ödülü Türkiye’nin
    16. TEM Otoyolu'nda tanker devrildi
    17. Tarım ve Orman Bakanlığı ile MÜSİAD..
    18. Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı!
    19. AB ülkeleri Netanyahu’nun 'ilhak'..
    20. Zonguldak’ta Ahilik Haftası törenle..
    21. Muharrem ayı dolayısıyla aşure..
    22. İslam karşıtı milletvekili adayı..
    23. Dikkat! TEM'de gaz tankeri devrildi,..
    24. Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması
    25. Vali Epcim, Kıratlı ve Maden köylerini..
    26. EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar:..
    27. Cem Evlerinde binlerce kişiye aşure..
    28. Kesme kadayıf tatlısı ekonomiye..
    29. Karaciğerdeki yağlanmayı durduran kür!
    30. Erzurum’da Moğollardan kalma 2 ton..
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi