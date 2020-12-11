  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Özel anaokulları ve kreşler açılacak mı?
Eğitim

Özel anaokulları ve kreşler açılacak mı?

Özel anaokulları ve kreşler ile ilgili gelişmeler vatandaşların merak konusu oldu. Çalışan anne-babalar pandemi döneminde çocuklarını kaydettiği özel anaokulları ve kreşlerin son durumunu merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kabine toplantısının ardından ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı. Peki, özel anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:14:00 -
Özel anaokulları ve kreşler açılacak mı?

Özel anaokulları ve kreşler ile ilgili gelişmeler vatandaşların merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kabine toplantısının ardından ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı. Ancak açıklamada resmi ve özel ayrımı belirtilmemişti. Peki, özel anaokulları ve kreşlerde son durum nasıl olacak? Özel anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak mı?

Özel anaokulları ve kreşler açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı gönderildiği bilgisi de verildi.

Bakanlığın son yazısının okullara ulaşmasının ardından, özel okulların da faaliyetlerini uzaktan eğitim şekilde sürdürecek.

Valilikler, karara uyulup uyulmadığını tespit etmek için çalışma başlatarak incelemelerde bulunacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti... FETÖ'ye bir darbe daha

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada "En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı. Yine alınmaya devam edecek" sözler..
Dünyayı şoke eden koronavirüs aşısı gelişmesi! Acil kodu ile durdurdular
Dünya

Dünyayı şoke eden koronavirüs aşısı gelişmesi! Acil kodu ile durdurdular

Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi tarafından yapılan koronavirüs aşısı denemeleri acil koduyla durduruldu.
Afganistan’da kullanılmıştı… Reuters’a beklenmedik açıklama! Fas planı ortaya çıktı
Teknoloji

Afganistan’da kullanılmıştı… Reuters’a beklenmedik açıklama! Fas planı ortaya çıktı

ABD'nin İsrail ile yaptıkları normalleşme anlaşmasının ardından Fas'a dört MQ-9 Reaper uçağı satılmasının planlandığı ortaya çıktı...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay