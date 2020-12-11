Özel anaokulları ve kreşler ile ilgili gelişmeler vatandaşların merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kabine toplantısının ardından ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı. Ancak açıklamada resmi ve özel ayrımı belirtilmemişti. Peki, özel anaokulları ve kreşlerde son durum nasıl olacak? Özel anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak mı?

Özel anaokulları ve kreşler açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı gönderildiği bilgisi de verildi.

Bakanlığın son yazısının okullara ulaşmasının ardından, özel okulların da faaliyetlerini uzaktan eğitim şekilde sürdürecek.

Valilikler, karara uyulup uyulmadığını tespit etmek için çalışma başlatarak incelemelerde bulunacak.