(Özel) 325 kiloluk dev orkinos görenleri hayrete düşürdü Sultanbeyli’de bir balıkçıda, 325 kilogram ağırlığında bir orkinos balığı sergilendi.

Sultanbeyli’de bir balıkçıda, 325 kilogram ağırlığında bir orkinos balığı sergilendi. 2,58 metre boyundaki dev balık, görenleri hayrete düşürdü.

Dev bir orkinos balığı Sinop açıklarında balıkçıların hamsi ağlarına takıldı. Balıkçı Serhat Güler, yakaladıkları dev Karadeniz orkinosunu Sultanbeyli’ye getirdi.

2,58 metre boyunda, 325 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Dev balığı görmek için sıraya giren vatandaşlar orkinosu şaşkınlıkla izledi. Dana etini andıran orkinos, kilo kilo satılmaya başlandı.

Öte yandan, balıkçı Güler, Karadeniz’de yakaladıkları orkinosun sağlığa faydalarını da anlatarak, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtti.

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