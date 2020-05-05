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Aktüel

(Özel) 3 kardeş balkonda kurdukları çadırda ders çalışıyor

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında eğitimlerine evde devam eden 3 kardeş, ders çalışmak için ilginç bir yol buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:50:59 -
(Özel) 3 kardeş balkonda kurdukları çadırda ders çalışıyor

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında eğitimlerine evde devam eden 3 kardeş, ders çalışmak için ilginç bir yol buldu. Çocuklar, balkonlarına kurdukları çadırda derslerine çalışmaya başladı. Çocuklar bu sayede hem ders çalışmayı keyifli hale getiriyor hem de evde kalmaları konusunda yaşıtlarına örnek oluyor.


Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında eğitimlerine evde devam eden ilkokullu kardeşler Abdul Hamid, Musab ve Şura, ders çalışmak için ilginç yöntem buldu. Pendik’teki evlerinin balkonuna çadır kuran çocuklar, derslerini burada çalışıyor. Çocuklar çadırda hem keyifli vakit geçiriyor, hem derslerini takip ediyor hem de ödevlerini yapıyor. Ders çalışmayı çadırda keyifli hale getiren çocuklar, yaşıtlarına evde kalmaları konusunda örnek olurken, aynı zamanda ısınan havaların da tadını çıkarıyor.

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