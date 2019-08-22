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(Özel) 25 yıldır çocukları için çalıştı, mutluluklarını göremeden can verdi

Bursa’da 25 yıldır inşaatlarda sıva ustalığı yapan yaşlı adamın en büyük hayali, çocuklarını üniversite mezunu yaptıktan sonra onların iş sahibi olduklarını görmekti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:31
(Özel) 25 yıldır çocukları için çalıştı, mutluluklarını göremeden can verdi

Bursa’da 25 yıldır inşaatlarda sıva ustalığı yapan yaşlı adamın en büyük hayali, çocuklarını üniversite mezunu yaptıktan sonra onların iş sahibi olduklarını görmekti. Ancak, 4 çocuk babası Ahmet Bayram, çalıştığı inşaat şantiyesinde, iş güvenliği tertibatı olmadığı için, iskelenin sekizinci katından düşerek feci şekilde can verdi.


Olay, geçtiğimiz hafta Nilüfer ilçesinde bulunan ve yapımı devam bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşında Ahmet Bayram, 25 yıldır inşaatlarda sıva ustalığı yapıyordu. Çalıştığı şantiyede sıva yapmak için çıktığı iskelenin sekizinci katından düşerek öldü. Mesai arkadaşları hemen 112 sağlık hattına ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Bayram’ı ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Yaşlı adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, ailesinin hukuk mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.


İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Ahmet Bayramın oğlu Musa Bayram, babalarının en büyük hayalinin, dört çocuğunu da üniversiteyi bitirip meslek sahibi olduklarını görmek olduğunu belirtti. Babasının çalıştığı iş yerinin işçi güvenliği için hiç bir şekilde tedbir almadığını belirten Bayram, ’’Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; babam Türkiye’deki çoğu işçi gibi, ailesi ve çocukları için kutsal saydığı şeyler için vefat etti. Vefat sebebi çok acı. Bu ülkede her gün yüzlerce işçi vefat ediyor. Aslında bu bizim meselemiz değil, herkesin meselesi. Bugün burada benim canım yandı, yarın başkasının canı yanacak. Biz buna dur demek için sesimizi yükseltmeliyiz. Babam 25 yıldır bu meslekte. Tecrübeli bir inşaat ustasıydı. Uzun yıllar da yurt dışında çalıştı. Bu meslekte tecrübesiz bir insan değildi. Tabii oradaki çalışma şartlarıyla bizim buradaki çalışma şartları arasında bir sürü fark var. Mevzuatlarımız, ama devletimiz bu konuda ne kadar denetleme yapıyor? İş güvenliği uzmanları ne yapıyor ya da denetliyor mu?. Şirket yetkileri, alt ve üst iş verenler bu işin ne kadar arkasında? İşçilere bir adet baret ya da halat vermekle bu işler bitmiyor. Bu işin peşinde durup sesimizi duyurmak istiyoruz. Ben babamın vefat ettiği şantiyeye gittim. Çalışma şartları inanılmaz. Öyle bir halat vermişler ki, bir hayvanı bağlasan o halatta duramaz. Bizim insanımızın canı bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu.


Ahmet Bayram konuşmasına şöyle devam etti:


"Ben daha Hukuk Fakültesinden yeni mezun oldum. Ağabeyim Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Diğer ağabeyim Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Kız kardeşimiz lise son sınıfta üniversiteye hazırlanıyor. Bizi en çok yaralayan bu oldu. Babamın bir hayali vardı, onu gerçekleştirmek istiyordu ve gerçekleştirdi, fakat bizim bir hayalimiz vardı biz onu gerçekleştiremedik. Onu elimizden aldılar. Biz babamıza bu saatten sonra daha güzel, daha rahat bir hayat sağlamak istiyorduk. Onu bizim elimizden aldılar. Bu saatten sonra başka insanların hayallerini ellerinden almasınlar. Bizim en büyük temennimiz bu’’ dedi.


Sekiz katlı iskeleden dengesini kaybederek düşen Ahmet Bayram’ın sosyal medyadaki paylaşımları da yürekleri dağladı. Sosyal medya hesabından avukat oğlu Musa Bayram ile mezuniyet töreninde çekildiği fotoğrafı paylaşan Ahmet Bayram, fotoğrafın altına, "Vatana, millete hayırlı bir evlat olur inşallah oğlum’’ yazdığı görüldü. Oğlunun mezuniyetinden 8 ay sonra Ahmet Bayram hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:31
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