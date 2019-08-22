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(Özel) 145 hektar orman kasıtlı yakılmış

BURSA(İHA) – Bursa’nın Orhaneli ilçesinin Çivili bölgesinde geçtiğimiz günlerde sabotaj iddialarıyla küle dönen 145 hektarlık orman önümüzdeki şubat ayında ağaçlandırılacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
(Özel) 145 hektar orman kasıtlı yakılmış

BURSA(İHA) – Bursa’nın Orhaneli ilçesinin Çivili bölgesinde geçtiğimiz günlerde sabotaj iddialarıyla küle dönen 145 hektarlık orman önümüzdeki şubat ayında ağaçlandırılacak.


5 Ağustosta Orhaneli ile Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında Çivili bölgesindeki çıkan orman yangınında 145 hektar alan zarar görmüştü. 500 metre, 1 kilometre mesafelerle 7 farklı noktalarda aynı anda yangının çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirdi. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yanan arazinin kısa süre içinde projelendirilerek ağaçlandırılacağını ve olayın faillerinin aradığının altını çizdi.


Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Orhaneli Çivili bölgesinde çıkan yangının ihbarı 5 Ağustos saat 8.38’de geldi. Ekiplerimiz yangın mahalline 15 dakikada ulaşarak müdahale etti. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı. Yangın 7 noktada başladığı için bizim düşüncemizbunun sabotaj olduğu yönünde şüphelerimiz var.Farklı noktalarda araları 500 metre, 1 kilometre aralıklarla başladığı için rüzgarın etkisi ile büyüdü. 145 hektarlık ormanlık alanın etkilendiğini tespit ettik. İşletmemiz yoğun bir şekilde arazideki yanan ağaçların sahadan uzaklaştırılması ve temizlenmesi için çalışıyor. Aralık ayında da ağaçlandırılması için proje çalışmalarına başladık. Önümüzdeki şubat ayında 145 hektarlık alanın her metrekaresi ağaçlandırarak burayı doğaya kazandıracağız. Her yanık sahada olduğu gibi burayı da 15 yıl boyunca hem bakımların yapılması yönünde hem de fidanların sağlığını takip edeceğiz” dedi.


Yangının 7 farklı noktada çıkmış olması buranın kundaklanmış olacağı şüphelerini kuvvetlendirdiğini belirten Akın, “Tabiî ki konunun araştırılması adlî makamlar ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyor. Bu şüphelerin giderilmesi yönünden savcımız gerekli tahkikatı yapıyor. Failler bulunduğu zaman yangında meydana gelen kurumumuzun zararını tanzim anlamında gerekli kanunî işlem başlatılacaktır” diye konuştu.


Yanan ağaçların aslî türünün kızılçam ve karaçam olduğunu dile getiren Akın, “Ağaç türleri için geçiş zonu olduğundan karışık bir orman yapısı var. Doğaya uygun işletmecilik dediğimiz anlayışla burayı yeniden aynı türlerle ağaçlandıracağız. Bu ağaçlandırma çalışmasında yangına dayanıklı türleri ana yol kenarına dikeceğiz. Projemizde yanması zor türlere de sayı olarak geniş bir yer vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:08
  1. doğa

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