Öze Dönüş Platformu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Dr. Mehmet İrfan Yargıcı Vefat Etti
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Öze Dönüş Platformu’nun kurucularından ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Dr. Mehmet İrfan Yargıcı, 1959–2026 yılları arasında süren ömrünü tamamlayarak Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Öze Dönüş Platformu’nun kuruluşunda emeği bulunan, gençlerin yetişmesine ve platformun gelişimine önemli katkılar sunan Dr. Mehmet İrfan Yargıcı’nın vefatı, sevenlerini ve yol arkadaşlarını yasa boğdu.
Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi, Yargıcı’nın vefatı dolayısıyla duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, merhumun kendisi ve yol arkadaşları üzerinde büyük emeği bulunduğunu ifade etti.
Yargıcı’nın bilgi birikimi, tecrübesi ve gönül insanı kimliğiyle platformun çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.
Dr. Mehmet İrfan Yargıcı’nın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecektir.