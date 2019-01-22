Kemalistler uyanık olun! Özdil'den sonra yeni yem 'Pezevenk' Müjdat

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Hükümet karşıtı olmayı ranta dönüştüren birçok Kemalist isim, yandaşlarını Mustafa Kemal ve laiklik naraları üzerinden gazlarken bir yandan da para kazanmanın yolunu buluyor.

'Atatürk' üzerinden Kemalistlerin duygularını sömürerek onlarca kitap yazan ve büyük paralar kazanan Yılmaz Özdil’in, son olarak 'Mustafa Kemal' adlı kitabını Kırmızı Kedi Yayınevinden 'özel baskı' bahanesiyle 2500 TL gibi fahiş fiyatla satmaya kalkması Kemalistlerden bile büyük tepki almıştı.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in sadece 1881 adet basılan özel basım 'Mustafa Kemal' kitabını 2500 TL gibi bir fiyatla satışa sunmuş, sosyal medyada da çekinmeden duyurusunu yapmıştı. Yayınevinin bu içgüzarlığına Kemalist kesimden de büyük tepki gelmiş, okuyucular yayınevi ve Özdil’i Mustafa Kemal sömürücülüğü yapmakla suçlamıştı.

Kemalistlerin yakasından düş artık Yılmaz! Fiyatı gören küplere bindi

Yeni yem Müjdat Gezen

Özdil’in kitabını uçuk fiyatla satmaya kalkışan Kırmızı Kedi Yayınevi, şimdi de Metin Akpınar’la birlikte bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölümle tehdit eden Müjdat Gezen’in yeni kitabını yayınladı.

Cumhurbaşkanı’nı ölümle tehdit etmişti

Her defasında demokrasiden ve özgürlükten dem vuran Müjdat Gezen, Metin Akpınar’la birlikte Halk TV’de katıldığı programda seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ölüm tehditleri yağdırmış ve ‘haddini bil’ diyerek büyük bir küstahlık örneği sergilemişti. Bunun üzerine harekete geçen yargı, Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma başlatmıştı.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Cumhurbaşkanı'nı ölümle tehdit ederek hakaretler yağdıran ve savcılığa giderek ifade veren Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yaptıkları rezilliği unutarak bir anda 'mağdur' rolüne büründüler. Bir kısım medyanın da desteğini arkasına alan Gezen, bu durumu fırsata çevirerek kemalistleri gazlayıp, gelir elde etmek için "Haddini bil" adlı kitabını piyasaya sürdü.

Yayınevinden skandal cümleler!

Özdil’in Mustafa Kemal sömürüsüne çanak tutan tepkilerin odağındaki Kırmızı Kedi Yayınevi, son olarak Müjdat Gezen’in ‘haddini bil’ adıyla yayınladığı kitabının duyurusunu yaptı. Yayınevinin sosyal medya hesaplarından yapılan skandal tanıtımda şu ifadelere yer verildi;

"Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor. #müjdatgezen #haddinibil #yenikitap #nekedisiznekitapsız #kırmızıkedi"

Hukukun işletilmesine "Yargı işkencesi" dediler!

Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabın tanıtımında Cumhurbaşkanı’nı öldürmekle tehdit edip, hakaret eden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında yürütülen hukuki süreçle ilgili "yargı işkencesi" ifadesini kullandı.

Kemalistleri gazlayarak bastığı kitapların satışını arttırmayı hedefleyen yayınevi, kendi okuyucularının tepkilerine ve ağır eleştirilerine rağmen 'sömürü sistemi'nden vazgeçmiyor.

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