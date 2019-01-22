0553 313 94 23

Kemalistler uyanık olun! Özdil'den sonra yeni yem 'Pezevenk' Müjdat

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Atatürk' sömürüsüne ortak olan tepkilerin odağındaki 'Kırmızı Kedi' adlı yayınevi şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit eden Müjdat Gezen’in yeni kitabı üzerinden para kazanmanın peşinde.

22 Ocak 2019 Salı 10:22
Kemalistler uyanık olun! Özdil'den sonra yeni yem 'Pezevenk' Müjdat

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Hükümet karşıtı olmayı ranta dönüştüren birçok Kemalist isim, yandaşlarını Mustafa Kemal ve laiklik naraları üzerinden gazlarken bir yandan da para kazanmanın yolunu buluyor.

'Atatürk' üzerinden Kemalistlerin duygularını sömürerek onlarca kitap yazan ve büyük paralar kazanan Yılmaz Özdil’in, son olarak 'Mustafa Kemal' adlı kitabını Kırmızı Kedi Yayınevinden 'özel baskı' bahanesiyle 2500 TL gibi fahiş fiyatla satmaya kalkması Kemalistlerden bile büyük tepki almıştı.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in sadece 1881 adet basılan özel basım 'Mustafa Kemal' kitabını 2500 TL gibi bir fiyatla satışa sunmuş, sosyal medyada da çekinmeden duyurusunu yapmıştı. Yayınevinin bu içgüzarlığına Kemalist kesimden de büyük tepki gelmiş, okuyucular yayınevi ve Özdil’i Mustafa Kemal sömürücülüğü yapmakla suçlamıştı.

Kemalistlerin yakasından düş artık Yılmaz! Fiyatı gören küplere bindi

Yeni yem Müjdat Gezen

Özdil’in kitabını uçuk fiyatla satmaya kalkışan Kırmızı Kedi Yayınevi, şimdi de Metin Akpınar’la birlikte bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölümle tehdit eden Müjdat Gezen’in yeni kitabını yayınladı.

Cumhurbaşkanı’nı ölümle tehdit etmişti

Her defasında demokrasiden ve özgürlükten dem vuran Müjdat Gezen, Metin Akpınar’la birlikte Halk TV’de katıldığı programda seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ölüm tehditleri yağdırmış ve ‘haddini bil’ diyerek büyük bir küstahlık örneği sergilemişti. Bunun üzerine harekete geçen yargı, Akpınar ve Gezen hakkında soruşturma başlatmıştı.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Cumhurbaşkanı'nı ölümle tehdit ederek hakaretler yağdıran ve savcılığa giderek ifade veren Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yaptıkları rezilliği unutarak bir anda 'mağdur' rolüne büründüler. Bir kısım medyanın da desteğini arkasına alan Gezen, bu durumu fırsata çevirerek kemalistleri gazlayıp, gelir elde etmek için "Haddini bil" adlı kitabını piyasaya sürdü.

Yayınevinden skandal cümleler!

Özdil’in Mustafa Kemal sömürüsüne çanak tutan tepkilerin odağındaki Kırmızı Kedi Yayınevi,  son olarak Müjdat Gezen’in ‘haddini bil’ adıyla yayınladığı kitabının duyurusunu yaptı. Yayınevinin sosyal medya hesaplarından yapılan skandal tanıtımda şu ifadelere yer verildi;

"Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor. #müjdatgezen #haddinibil #yenikitap #nekedisiznekitapsız #kırmızıkedi"

Hukukun işletilmesine "Yargı işkencesi" dediler!

Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabın tanıtımında Cumhurbaşkanı’nı öldürmekle tehdit edip, hakaret eden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında yürütülen hukuki süreçle ilgili "yargı işkencesi" ifadesini kullandı.

Kemalistleri gazlayarak bastığı kitapların satışını arttırmayı hedefleyen yayınevi, kendi okuyucularının tepkilerine ve ağır eleştirilerine rağmen 'sömürü sistemi'nden vazgeçmiyor.

yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:22
  1. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil
  2. 2500 TL
  3. Mustafa Kemal
  4. kitap
  5. Kırmızı Kedi Yayınevi
  6. Metin Akpınar
  7. Müjdat Gezen
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. haddini bil
  10. 1881

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkasının yerine sınava giriyorlardı! Yakalandılar
    1. Başkasının yerine sınava giriyorlardı!..
    2. Faizciler bu defa fena yanılacak
    3. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    4. YSK Başkanı konuştu: Sahte seçmen de..
    5. TSK'da kritik FETÖ operasyonu!..
    6. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    7. Venezuela'da darbesever 27 asker..
    8. Bakan açıkladı: Günlük ödeme miktarına..
    9. Gökçek o şirkete sert çıktı: Neden..
    10. Tahran Başsavcılığı reformist..
    11. Pınar Karşıyaka'nın rakibi Szolnoki Olaj
    12. Almanya ve İngiltere arasında yeni..
    13. FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına..
    14. Warriors'tan üst üste 8. galibiyet
    15. TCMB'den döviz depo ihalesi
    16. Açıklama geldi! Havalimanlarına 3 bin..
    17. İran'ın borsada sunduğu petrole alıcı..
    18. Göztepe'nin kupadaki konuğu Antalyaspor
    19. Meltem Cumbul CHP Şişli adayı mı?..
    20. Kayak merkezlerinde son durum
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar