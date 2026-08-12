Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Yeni Peugeot 308, Türkiye’de 130 HP güç üreten dört silindirli 1,5 litrelik BlueHDi dizel motorla satışa sunuluyor. 1.499 cc hacmindeki motor, 1.750 d/d’de 300 Nm maksimum tork üretiyor. EAT8 otomatik şanzımanla birlikte sunulan bu motor, özellikle uzun mesafeli kullanımlarda performans ve konforu bir araya getiriyor. Yeni 308, bu motor seçeneğiyle 207 km/s maksimum hıza ulaşırken, 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede çıkıyor. WLTP verilerine göre karma yakıt tüketimi 100 kilometrede 4,9 ila 5,1 litre arasında değişiyor. 53 litrelik yakıt deposu ve düşük tüketim değerleri, uzun yolculuklarda yakıt ikmali aralıklarının uzamasına katkı sağlıyor. Böylece yeni Peugeot 308, performans, sürüş konforu ve yakıt verimliliğini bir arada sunan C hatchback seçeneklerinden biri olarak Türkiye pazarındaki yerini alıyor.