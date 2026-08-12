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Otomotiv
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Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Peugeot’nun ikonik 308 modeli yenilenen yüzü, aydınlatmalı logosu, 130 HP’lik BlueHDi dizel motoru ve gelişmiş teknolojileriyle Türkiye yollarına çıktı. Allure ve GT donanım seçenekleriyle sunulan yeni 308, 2 milyon 360 bin TL’den başlayan fiyatıyla C hatchback segmentinde iddiasını ortaya koyuyor.

#1
Foto - Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Avrupa’nın C hatchback segmentinde uzun yıllardır önemli bir oyuncu olan Peugeot, makyajlanan yeni 308 modelini Türkiye’de satışa sundu. Verimli dizel motor seçeneğiyle Allure ve GT donanım seviyelerinde sunulan yeni Peugeot 308’in fiyatı 2 milyon 360 bin TL’den başlıyor. Fransa’da tasarlanan ve markanın Mulhouse fabrikasında üretilen yeni Peugeot 308, yenilenen tasarımı, sürüş dinamikleri, teknolojik donanımları ve 130 HP gücündeki 1,5 litrelik BlueHDi dizel motoruyla C hatchback segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. Modelde dizel motor, EAT8 otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Allure donanımlı versiyon 2 milyon 360 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, GT donanım seviyesindeki model 2 milyon 695 bin TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

#2
Foto - Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Yeni Peugeot 308, markanın ürün gamında ilk kez kullanılan aydınlatmalı Peugeot logosuyla dikkat çekiyor. Yenilenen ön tasarımın merkezinde yer alan logo, aracın marka kimliğini vurgularken, arkasına gizlenen mesafe radarı da güvenlik sistemlerine katkı sağlıyor. Logonun üzerinde konumlandırılan ışıklı şeritler, ızgaradan farlara doğru uzanarak otomobilin ön bölümündeki güçlü görünümü destekliyor. Farlarla birlikte güçlendirilen omuz çizgisi ve trapezoid formdaki yeni tampon tasarımı da 308’in yola daha sağlam basan bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Tamponun iki yanında yer alan hava girişleri, hava akışını tekerlek davlumbazlarının içine yönlendirerek aerodinamik verimliliği artırıyor. Bu geliştirmeler, yakıt tüketiminin azaltılmasına da katkı sunuyor. Gövde rengiyle bütünleşen yeni ön ızgarada şeritlerin orta bölümde daha seyrek, yanlara doğru ise daha sık kullanılması da hem tasarıma hem hava akışına katkı sağlıyor.

#3
Foto - Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Allure donanım seviyesinde Full LED farlar ve 17 inç elmas kesim alaşım jantlar standart olarak sunulurken, GT versiyonunda aydınlatmalı ön ızgara ve Peugeot logosunun yanı sıra Matrix Full LED farlar, akıcı LED sinyal lambaları ve 18 inç elmas kesim alaşım jantlar yer alıyor. Üç pençeli ışık imzası Yeni Peugeot 308’in tasarımında markanın karakteristik üç pençeli ışık imzası öne çıkıyor. Far bölümüne yerleştirilen üç ince LED pençe, gündüz farı ve sinyal lambası işlevlerini üstleniyor. Allure donanımında Full LED farlar standart olarak sunulurken, GT versiyonunda Matrix Full LED teknolojisi sürüş güvenliğini destekliyor. Akıcı LED ön sinyal lambaları ise GT’nin görsel karakterini güçlendiriyor. Arka bölümde de Peugeot logosunun üzerindeki parlak siyah bandın iki yanında konumlandırılan üç eğik LED pençe, tüm donanım seviyelerinde modelin ışık imzasını tamamlıyor.

#4
Foto - Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Sportif ve zarif çizgileriyle öne çıkan yeni 308, boyutları ve tasarımıyla C segmentinin dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor. Modelin üretiminde yüzde 30’dan fazla geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme kullanılıyor. Kenevir liflerinden üretilen ön konsol ve tamponların yanı sıra depolama alanlarında kullanılan geri dönüştürülmüş plastikler, Peugeot’nun sürdürülebilirlik yaklaşımının öne çıkan unsurları arasında bulunuyor.

#5
Foto - Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Yeni Peugeot 308’in Allure ve GT donanım seviyelerinde elmas kesim alaşım jantlar sunuluyor. Allure versiyonu 17 inç, GT versiyonu ise 18 inç jantlarla donatılıyor. Modelin renk seçenekleri arasına yeni Lagoa Mavi de eklenirken, Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah ve Elixir Kırmızı alternatifleri de sunuluyor.

#6
Foto - Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Yeni 308’in dış tasarımındaki sportif karakter kabinde de devam ediyor. Allure donanımında 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Mirror Screen, kablosuz şarj sistemi ve anahtarsız giriş-çalıştırma sistemi standart olarak bulunuyor. GT versiyonunda ise 10 inç 3 boyutlu dijital gösterge paneli, kişiselleştirilebilir i-Toggles sanal tuşlar ve entegre 3 boyutlu navigasyon sistemi sunuluyor. GT’ye özgü ambiyans aydınlatması, ön konsoldan kapı panellerine kadar uzanıyor ve sekiz farklı renk seçeneği sunuyor.

#7
Foto - Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Koltuklarda da donanım seviyesine göre farklılıklar bulunuyor. Allure’da Quartz dikiş detaylarına sahip Tremezzo yarı deri kumaş koltuklar yer alırken, GT’de Adamite Yeşili dikiş detaylı Uzila yarı deri kumaş koltuklar kullanılıyor. GT versiyonunda Alcantara kaplamalı ön konsol, alüminyum dekor detayları, bel destekli sürücü koltuğu ve siyah tavan kaplaması da standart olarak sunuluyor. Panoramik açılır cam tavan ise Allure donanımından itibaren standart olarak sunularak kabinin daha aydınlık bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor. Park ve manevra teknolojileri açısından da donanım seviyeleri arasında fark bulunuyor. Allure’da arka park sensörü ve geri görüş kamerası standart olarak sunulurken, GT’de ön ve arka park sensörlerine yan sensörler, 360 derece çevre görüş sistemi ve geri viteste otomatik alçalan yan aynalar ekleniyor. GT versiyonundaki Spor Sürüş Paketi ise daha dinamik vites geçişleri ve sürüş karakteri sunuyor.

#8
Foto - Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Yeni Peugeot 308, markanın C segmentindeki modellerinden gelen sürüş deneyimini sürdürüyor. Çeviklik, dinamizm ve denge özellikleriyle öne çıkan model, alçak oturma pozisyonu ve titreşimleri filtrelemeye yönelik süspansiyon yapısıyla konforlu bir sürüş hedefliyor. Peugeot i-Cockpit’in gelişmiş bir versiyonunu kullanan yeni 308’de göz hizasına yerleştirilen gösterge paneli ile kompakt direksiyon simidi, sürücünün kontrol noktalarına daha kolay erişmesini sağlıyor. Ön konsolun sürücüye hafifçe dönük yapısı da bu ergonomik düzeni tamamlıyor. Güvenlik tarafında her iki donanım seviyesinde de Adaptif Hız Sabitleyici, Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat ve Yorgunluk Tespit Kamerası, Hız Limiti Tanıma ve Önerme Sistemi ile Acil Durum Tam Durdurma Güvenlik Freni standart olarak sunuluyor. GT versiyonunda bunlara Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi ve Şerit Konumlama Asistanı gibi ek sürüş destek sistemleri dahil ediliyor.

#9
Foto - Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Yeni Peugeot 308, Türkiye’de 130 HP güç üreten dört silindirli 1,5 litrelik BlueHDi dizel motorla satışa sunuluyor. 1.499 cc hacmindeki motor, 1.750 d/d’de 300 Nm maksimum tork üretiyor. EAT8 otomatik şanzımanla birlikte sunulan bu motor, özellikle uzun mesafeli kullanımlarda performans ve konforu bir araya getiriyor. Yeni 308, bu motor seçeneğiyle 207 km/s maksimum hıza ulaşırken, 0’dan 100 km/s hıza 10,6 saniyede çıkıyor. WLTP verilerine göre karma yakıt tüketimi 100 kilometrede 4,9 ila 5,1 litre arasında değişiyor. 53 litrelik yakıt deposu ve düşük tüketim değerleri, uzun yolculuklarda yakıt ikmali aralıklarının uzamasına katkı sağlıyor. Böylece yeni Peugeot 308, performans, sürüş konforu ve yakıt verimliliğini bir arada sunan C hatchback seçeneklerinden biri olarak Türkiye pazarındaki yerini alıyor.

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