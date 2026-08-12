Bu 308 başka 308! Işıkları yandı, sahne onun! Yeni Peugeot 308 Türkiye’de!

Koltuklarda da donanım seviyesine göre farklılıklar bulunuyor. Allure’da Quartz dikiş detaylarına sahip Tremezzo yarı deri kumaş koltuklar yer alırken, GT’de Adamite Yeşili dikiş detaylı Uzila yarı deri kumaş koltuklar kullanılıyor. GT versiyonunda Alcantara kaplamalı ön konsol, alüminyum dekor detayları, bel destekli sürücü koltuğu ve siyah tavan kaplaması da standart olarak sunuluyor. Panoramik açılır cam tavan ise Allure donanımından itibaren standart olarak sunularak kabinin daha aydınlık bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor. Park ve manevra teknolojileri açısından da donanım seviyeleri arasında fark bulunuyor. Allure’da arka park sensörü ve geri görüş kamerası standart olarak sunulurken, GT’de ön ve arka park sensörlerine yan sensörler, 360 derece çevre görüş sistemi ve geri viteste otomatik alçalan yan aynalar ekleniyor. GT versiyonundaki Spor Sürüş Paketi ise daha dinamik vites geçişleri ve sürüş karakteri sunuyor.