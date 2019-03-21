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Özdemir Yeşilköy’de başkan gibi karşılandı

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir Yeşilköy Mahallesinde Belediye Başkanı gibi karşılandı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:38
Özdemir Yeşilköy’de başkan gibi karşılandı

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir Yeşilköy Mahallesinde Belediye Başkanı gibi karşılandı. Özdemir, “Yeşilköy kararını verdi. Biz de onlara bunun karşılığını hizmet olarak vereceğiz” dedi.


31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir Yeşilköy’de belediye başkanı gibi karşılandı. Mahalle girişinde traktörler, konfetiler ve müzikler eşliğinde karşılanan Özdemir, mahalleye traktörle girdi.


Köy meydanında mahalle sakinleri tarafından konfetiler eşliğinde çalınan şarkılarla karşılanan Özdemir kendisine gösterilen ilgiye karşılıksız kalmayarak mahalle sakinlerine eşlik etti.


Çocuklara hediyeler dağıtan Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, mahalle kahvehanesinde yaptığı konuşmasında, “Yeşilköy kararını verdi. Bizde onlara bunun karşılığını hizmet olarak vereceğiz” dedi.



"Bir heykele 25 bin TL verdiler"


Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir, “Yeşilköy mahallemiz son 5 yılda hiç bir hizmet almadı. Buna karşın mevcut belediye 20 milyon TL harcayarak park yaptı. Bu da yetmezmiş gibi park içindeki bir heykele 25 bin TL verdiler. Mahallelerimiz bunca sorun ve sıkıntıyla boğuşurken yapılanlara akıl sır erdiremiyor. İnşallah Yeşilköy’ün kaderi 31 Mart’tan sonra değişecek. Buna söz veriyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:38
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