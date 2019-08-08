0553 313 94 23

Özdemir: “Havzamız için güzel işlere hep birlikte imza atacağız”

Samsun’un Havza ilçesinde kısa süre önce kurulan Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
Özdemir: “Havzamız için güzel işlere hep birlikte imza atacağız”

Samsun’un Havza ilçesinde kısa süre önce kurulan Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Havza Belediye Başkanı ve Derneğin Kurucu Başkanı Sebahattin Özdemir’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Havza Belediye Başkanı ve Derneğin Kurucu Başkanı Sebahattin Özdemir toplantınsın açılış konuşmasında derneğin kuruluş amacı hakkında bilgiler vererek, “Derneğimizin amacı ilçemizin kalkınması hızlandırmak ve bunu yaparken ayağı yere basan ciddi projeler ile gerçekleştirmek. Bu uzun soluklu bir iş. Burada ilçemiz için bir fikri olan herkesi dinlemek, uygun proje ve önerileri geliştirerek Avrupa Birliği ve kalkınma ajanslarına projeler hazırlayarak ilçemize değer katmanın çabasındayız. Bu yaparken toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve ilçemize katkı sağlamak isteyen herkesin kendine yer bulacağı bir oluşum hayata geçireceğiz. Derneğimize katkı sunacak tüm resmi kurum ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde ilçemiz için çalışacağız. Önceliğimiz bu fikir ve önerileri geliştireceğimiz bir mutfağı oluşturmaktı ve yapılan bu toplantı ile bu konuda önemli bir adım attık. İnşallah Havzamız için güzel işlere hep birlikte imza atacağız” dedi.


Konuşmanın ardından Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Dikmen tarafından LEADAR yaklaşımı nedir, yerel kalınma stratejisi ve yerel eylem grubu çalışmaları hakkında slayt eşliğinde sunum yaptı.


Toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanı Eyüp Elmas hep birlikte ilçeyi kalkındırmak için çalışacaklarını belirterek, “Kalkınmanın üç esası vardır. Birincisi kalkınmanın mutfağı olmalı. İkincisi yol haritası olmalı, üçüncü ise kalkınma ofisi olmalı. Havza bu oluşumla önemli bir yol kat etti. Burada sadece resmi kurumlarımız ve sivil toplum örgütleri değil ilçenin ileri gelenleri bu işi sahiplenmeli. Bu dernek olmanın ötesinde bir olay. Yapılacak çalışmalar ile ortaya çıkacak ortak akıl sayesinde kalkınmanın önü açılacaktır” diye konuştu.


Konuşmaların ardından katılımcıların görüş, öneri ve fikirleri dinledi.


Toplantıya Özdemir ve Elmas’ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Temsilcisi Mehmet Ak, resmi kurum temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, özel sektör temsilcileri ile dernek yönetimi katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Camiler bayram namazına hazırlanıyor
    1. Camiler bayram namazına hazırlanıyor
    2. Van’da 9 kaymakam ve 1 vali..
    3. 41 Burda’da bayram çok tatlı geçecek
    4. Cammu Keşmir'de 500 kişi gözaltında
    5. İncirin geleceği ve sorunları masaya..
    6. Büyükşehir Yenipazar’a 2 içme suyu..
    7. Başkan Demir: "Durmadan, yorulmadan..
    8. Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine..
    9. Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
    10. Gebze’de Ağustos Meclisi Tamamlandı
    11. Kadın meclis üyelerinden örnek davranış
    12. Rektör Bilgiç’ten pedagojik formasyon..
    13. Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik..
    14. Trabzon'da kamyonetin çarptığı kadın..
    15. Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    16. Otobüs terminali bayrama hazırlandı
    17. Adana bayrama hazırlanıyor
    18. Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100..
    19. İçli köfteye şekil vermekte..
    20. Kedim neden benden kaçıyor?
    21. Kanserde gen haritası üzerinden tedavi
    22. Artvin’de Kurban Bayramı öncesi trafik..
    23. Başkan Akgün’ün yengesi son..
    24. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    25. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    26. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    27. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    28. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    29. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    30. Didim’de belediye beton santrali..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek