Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi

İstanbul-İzmir arasını, 9 saatten 3 buçuk saate indiren, Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olarak kabul edilen ve 2019 yılında açılan İstanbul-İzmir otoyolu vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise sosyal medya hesabında, #başımabirşeygelmeyecekse etiketiyle, İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilmese de parasının çatır çatır ödeneceğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, önce esprili bir şekilde, "akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük" dedi. Sonra da, Temmuz-Ekim 2020 verilerini yayımlayarak "Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir." dedi.

Pandemi şartlarına rağmen sayı arttı

2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, yerli firmalar tarafından gerçekleştirilen İstanbul-İzmir otoyol projesi pandemi şartlarına rağmen garanti edilen günlük geçiş sayılarını aştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilerin, her projeye muhalif yorumlar yapan ve her yapılanı beğenmeyen zihniyete cevap niteliği taşıdığı görüldü.