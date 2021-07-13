Özdemir Erdoğan'dan o isme olay sözler! "Vasat besteci"

İstanbul Sözleşmesi ve Cumhurbaşkanını konserine davet eden Fazıl Say, hakkında önemli tespitlerde bulunan sanatçı Özdemir Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılan Türkiye’ye tepki gösterenler için sert konuşan Özdemir Erdoğan, sert tepki gösterdi.

“İstanbul Sözleşmesi’nin içinde türlü melanetler var”

Özdemir Erdoğan; “Bir devlet kadınların haklarını koruyabiliyorsa korur, bunu uluslararası anlaşmalarla sağlayamazsın. O uluslararası anlaşmanın içinde türlü melanetler var. LGBT’ler var şunlar var bunlar… Bir zaman sonra bir bakmışsın Türk milletinin yarısı LGBT, Allah koru yarabbi… Anlatabiliyor muyum, benzetmek istenilen getirilmek istenen konu bu.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Fazıl Say’ın besteleri vasat

Sanatçı Özdemir Erdoğan, Fazıl Say kendi konserine, Cumhurbaşkanı’nı davet etmesi üzerine sol kesimden linç yemesi üzerine sorulan, “Fazıl Say’ın müziği ve politik duruşuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir” sorusuna Özdemir Erdoğan, “Besteleri vasat” ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasında, “Benim ölçülerime göre, uluslararası platformda vasat bir piyanist, Türkiye’den çıkmış önemli bir piyanist fakat yeri ve konum olarak vasat bir piyanisttir.” İfadelerini kullandı.

“Beste yapıyor, besteci değil. Besteleri dinlenmiyor. Yatığı Türk beste çalışmaları da dinlenmiyor. Say’ın bestelerini çalması ve icraati zulüm”