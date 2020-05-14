Özdemir: "Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kontrol noktasında güvenlik güçlerine dezenfektan ve maske hediye gederek, "Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Teşvikiye Kavşağı’nda oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden Başkan Özdemir, burada görevli polis ve jandarma ile bir süre sohbet ederek yerli ve milli el dezenfektanı Borel ile maske hediye etti. Başkan Özdemir ziyaret hakkında, “Bundan önce olduğu gibi içinden geçmiş olduğumuz bu süreçte de görevinin başında halkımız için cansiperane çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak güvenlik güçlerimizin bizlere ihtiyaç duyduğu her an yanlarında ve yardımcılarıyız. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve saygılarımı sunuyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Taksilere dezenfekte

Öte yandan, Başkan Sebahattin Özdemir başkanlığında Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ve Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda taksi durağı ve ticari taksilerin dezenfeksiyon takvimi karara bağlandı. Ayrıca Samsun-Havza arası yolcu taşımacılığı yapan araçlarında dezenfekte edilmesine karar verildi. Özdemir toplantıya ilişkin, “Bu konuda oldukça deneyimli bir ekibimiz var. İnşallah bundan sonraki süreçte tüm taksilerimiz ve durakları periyodik olarak tarafımızdan dezenfekte edilecek. Halkımızın sağlığını korumak adına taksici esnafımızın genelgede belirtilen kural ve alınan tedbirlere uymaları çok önemli” ifadelerini kullandı.