Özdağ’a, FETÖ ve mafya desteği: ‘Uçkurundan teslim aldılar’

Firari FETÖ’cü teröristlere hocalık yaptığı ortaya çıkan Ümit Özdağ’ın kurduğu Zafer Partisi’nin FETÖ ve mafya unsurları tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı.

FETÖ benzeri bir operasyonla Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Vedat Çalık, partideki FETÖ ve mafya yapılanmasını deşifre etti.

İş insanı Vedat Çalık görevden alınmasına giden süreci tek tek şu şekilde anlattı:

ZAFER PARTİSİ İLE DOĞMADIM

“Vedat Çalık görevden alındığı için tepki vermedi. Ben Zafer Partisi ile doğmadım. Zafer Partisi ile de ölmem. Benim tepkim FETÖ mensuplarının Ümit Özdağ’ın iradesini eline geçirmesinden dolayıdır. “Uçkurundan satın alınmış bir genel başkansın, yazıklar olsun sana” Ben bu lafın ağırlığını biliyorum.



KAFASINA DANK ETMESİ İÇİN

Bir genel başkanın kafasına dank etmesi için bu kadar ağır cümleler kurmam lazım. Başka türlü iradesini teslim ettiği insanlardan geri alamaz. Bana dava açmak istiyorsa açsın. Benim delillerim var. Hukuk bilmeyen bir insan değilim. İraden elinden alınmış diyorsam iraden elinden alınmıştır.

10 GÜN ÖNCE ÖĞRENMİŞTİM

Ümit Özdağ’ın iradesinin elinden alındığını görevden alınmadan 10 gün önce öğrenmiştim. Bu Ümit Özdağ’ın aldığı bir önlemdi. Hatta onun iradesini ele geçiren FETÖ benzeri yapılanmanın bir önlemiydi. İtibarsızlaştırma hamlelerine baktığımız zaman hareketlerin tamamının FETÖ hareketleri olduğunu anlayacaksınız.

FETÖ’DEN DENEYİMLİLER

Görevden alındığım için tepki gösterdiğim gibi bir algı yarattılar. Onlar zaten algı yaratma konusunda FETÖ’den deneyimli insanlar. Operasyon yapacakları insanlar hakkında algı yaratma konusunda çok tecrübeliler. Algı yaratmak denince İsmail Türk denen bir adamla karşı karşıya kalıyoruz.

OĞLU BİR FETÖ SUÇLUSU

İsmail Türk, FETÖ’nün MHP’ye sızma operasyonlarında adı geçen ve oğlu da aynı şekilde internet gazetelerinde kasetlerini yayınlayan ve 16 Temmuz günü Kazakistan’a kaçan bir FETÖ suçlusu. Oğlu FETÖ’den firari olan şahın babası partide genel başkan yardımcısı. Ümit Özdağ ile bu isim adeta kankalar.

ADETA KANKALAR

Sabah akşam birlikteler. Yedikleri içtikleri, eğlendikleri ayrı gitmiyor. Bunu görevden alınmadan çok kısa bir süre önce fark ettim. Zafer Partisi’nin içerisindeki FETÖ ve mafya yapılanması ortaya çıkınca bu şekilde bir algı yürüttüler.

ALAKASIZ BİR AÇIKLAMA

İhale mevzusu Ümit Özdağ’ın zekasını ortaya koyuyor. Bir insana çık basına saçma sapan alakasız bir açıklama yap deselerdi ancak bu kadar olurdu. Ortaya attığı iddia ile benim çalıştığım sektör bambaşka sektörler. İstifa sürecini anlarsak konu daha da iyi anlaşılacaktır.

KOCAELİ İL BAŞKANLIĞINA OPERASYON

Ümit Özdağ’ın iradesinin FETÖ ve mafya oluşumları tarafından teslim alındığını fark edince, Özdağ’ın kendine dönmesi için çabalarım oldu. Arkadaşlarıma söylüyordum ki, Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığına Özdağ’ın iradesini ele alan kişiler tarafınca operasyon yapılmak istendi.

VEKİL SIRALARINI SATACAK

Milletvekili sıralarını satacak, otur denince oturan kalk denince kalkan, her söylenene biat edecek, ipleri kendi ellerinde olacak bir hizmetkâr arıyorlar. Vedat Çalık bu beklentinin çok dışında bir adam. O zaman kendi adamlarını getirebilmek için ne gerekir, Vedat Çalık’ı itibarsızlaştırmak gerekir, Özdağ’a yanlış yönlendirmeler yapılması gerekir ve bunlar yapıldı.

ÖZDAĞ’A AĞIR KÜFÜRLER ETMİŞTİ

Süreç şöyle başladı; Bizim GİK üyemiz var. Adı Hüseyin Şahin. Bundan 3 ay önce Ümit Özdağ’a çok ağır küfürler ederek Zafer Partisinden istifa etti. “Benim için Meral Akşener neyse Ümit Özdağ da aynıdır. İkisi de etek giyebilir” gibi bir tabir kullandı. Bunun yanı sıra Adem Taşkaya’ya da bu şekilde ağır hakaret ve küfürler ederek partiden istifa etti. Daha sonra kendi ticari işlerine baktı.

HİÇBİR YERE ADAY OLMAYACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM

Ama ben diyordum ki; Vedat Çalık, Zafer Partisinde milletvekilliği, belediye başkanlığı hatta muhtarlık dair hiçbir yere aday olmayacak. Gönüllülük esasına dayanarak Zafer Partisi’nde Türk Milliyetçiliğine hizmet edecek… Hiçbir yere aday olmayacağım diyen bir adamın iradesini ele geçirmeniz mümkün değil.

SÜREÇ BÖYLE BAŞLADI

Bir yanda hiçbir yere aday olmayacağım deyip iradesini teslim etmeyen bir adam, bir yandan da Zafer Partisi’nin birinci sıra milletvekilliğini ele geçirmek isteyen ve bunun için köşe kapmaca oynayan 5 isim. Böyle başlıyor bu süreç. Bir insan tecrübesiz ve yarım akıllı olursa, kendini kullandırtmaya müsait olursa bu işler bu kadar erken başlar.

1.HÜSEYİN ŞAHİN 2.KAAN HUDEKOĞLU

Vedat Çalık’ın karşısındaki 5 kişinin milletvekilliği için FETÖ benzeri yapıya iradesini teslim etmesiyle başlayan bir süreç. Bunlardan bir tanesi Hüseyin Şahin Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı olmak istiyor. İkincisi Kaan Hudekoğlu. O da “Birinci sıra milletvekilliği benim hakkım. Kimseye bırakmam” dedi.

GECE 1’DE MESAJ ATIYOR

Bunlar Fetullahçı yapıya hizmet etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama önlerinde Vedat Çalık gibi bir engel var. Bu sebeple benimle ilgili olumsuz rapor veriyorlar.

Hüseyin Şahin bana gece saat 01’de mesaj atıyor. Diyor ki; “Biz Ümit Özdağ ile konuştuk ve yeniden kongre yapacağız”. Bu olay görevden alınmadan 10 dakika önce oluyor.

ALİ ÇOLAK’IN SEKRETERİNE SORDUM

Benim Zafer Partisi 1. olağan kongresini gerçekleştirdiğimde, daha önce de bir siyasi tecrübem olmadığı için kongrenin nasıl düzenleneceğini, bazı detayları genel merkezden öğrenmem gerekiyordu. Teşkilat Başkanı Ali Çolak’ın sekreterini aradım, “Kongremizde yönetim kurulu üyelerimiz aynı zamanda disiplin kurulu üyesi olabilir mi? Kaç tane üst kurul delegesi yazmamız gerekiyor?” diye sordum.

19 İL BAŞKANINA AYNI HATAYI YAPTIRMIŞLAR

Ali Dinçer Çolak’ın sekreteri bize “10 dakika sonra size dönüş yapacağım” dedi. Ve gerçekten de biraz sonra döndü. “Yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda disiplin kurulu üyesi de olabilir” dedi. Yani bize kasıtlı olarak tüzük hatası yaptırıyorlar. Sonradan öğrendiğimiz kadarı ile bu tüzük hatasını operasyon yapacakları il başkanlıklarına bilerek yaptırmışlar. 19 il başkanına aynı hatayı yaptırmışlar.

26 YERİNE 38 YAZDIRDILAR

26 tane üst kurul delegesi olması gerekirken 38 tane üst kurul delegesi yazmamızı istediler bizden. Biz de bize genel merkezden gelen talimatlar gereği bu şekilde yaptık. Burada olaylar o kadar heyecanlı hale geliyor ki.

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