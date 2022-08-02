Özçivit ailesinden kötü haber! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hemen harekete geçti

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan Özçivit ile şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyorlar. Tam 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ile oğlu Karan Özçivit'ten kötü bir haber geldi. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ile oğulları Karan Özçivit'in koronavirüse yakalandıkları öğrenildi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyorlar. Karan Özçivit ile ilgili bir oğlu bulunan ve şu anda ikinci çocuklarını bekleyen ünlü çiftten, kötü bir haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; ikinci çocuğuna tam 3.5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile oğulları Karan Özçivit koronavirüs hastalığına yakalandılar.

Eşi Fahriye Evcen ile oğulları Karan Özçivit'in koronavirüse yakalanmaları, Burak Özçivit'i de harekete geçirdi. Ünlü oyuncunun da koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.

Öte yandan ünlü çift geçtiğimiz hafta kendilerini görüntüleyen magazincilerin sorularını yanıtlamadan tekne ile uzaklaşmışlardı.