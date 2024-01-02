Özbekler, Türkiye'nin ilk beş yıldızlı otelini satın aldı! Maalesef yıkılıyor

Türkiye'nin yerli sermayeyle yapılıp işletilen ilk beş yıldızlı oteli Çınar Otel kente veda ediyor.

Tercüman binasının ardından İstanbul'un simge yapılarından Yeşilköy'deki Çınar Otel de kente veda ediyor.

Özbek aile satın aldı, otel boşaltılıp yıkılacak

1958 yılında İstanbul Yeşilköy'de kapılarını açan Çınar Otelini İngiltere’de yaşayan Özbek ailenin satın aldı. Otel iki ay içinde tamamen boşaltılacak, ardından yıkıma geçilecek.

Ünlü isimler sosyal medyadan Çınar Otel'le ilgili anılarını paylaşmaya başladı.

Bir zamanlar İstanbul'un sembol oteliydi

İstanbullular, bilhassa da otelin bulunduğu Yeşilyurt -Yeşilköy bölgesinde yaşayanlar için Türkiye’nin ilk beş yıldızlı oteli Çınar’ın anlamı büyük.

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Türkiye’nin ilk beş yıldızlı oteli deyince akla hemen Harbiye’deki Hilton’un gelmesi normal, Hilton 1955 yılında açılmıştı. Çınar’ı ilk yapan tamamen yerli sermayeyle yapılıp işletilen ilk beş yıldızlı otel olması. Bu haliyle Türkiye’deki ikinci ancak Türkiye’nin ilk beş yıldızlı oteli.

Çınar 1950’lilerin başlarında Haydar Çınar tarafından 15 odalı küçük bir otel olarak inşa edildi. 1956’da iş adamı Tevfik Ercan ve kardeşleri hem oteli hem de arsayı Çınar’dan satın aldı, aynı yıl otel yıkılıp yeni otelin inşasına başlandı.

Çınar Oteli 1958’de açıldığı günden itibaren yerli ve yabancı ünlü isimleri ağırladı, toplantılara ev sahipliği yaptı. Örneğin Dünyanın önde gelen isimlerinin katıldığı Bilderberg Toplantıları’nın sekizincisi 18-20 Eylül 1959 tarihleri arasında burada yapıldı.

60’lı ve 70’li yıllarda seçkinlerin en çok tercih ettiği mekanlardan biri olan Çınar’ın popülerliği yeni oteller açılıp seçeneklerin arttığı 1980’lere kadar aynı hızıyla devam etti. Bu düşüşte Ercan ailesinin mali açıdan sıkıntıya düşmesinin de etkisi oldu.

Fortune dergisi bu düşüşü şöyle anlatıyor: Tevfik Ercan Çınar Oteli’nin sahibi olmanın ötesinde bir sanayiciydi. Kamyon ve otobüs motoru üreten iki fabrikası vardı. 1982 yılında Ankara’da MAN kamyon ve otobüsleri üretecek dev bir tesis kurarak 13 bin çalışanı ve 39 şirketiyle bir gruba dönüştü. Ancak Özal döneminin değişim rüzgarına yüksek faiz, yüksek enflasyon politikasına yenik düştü, iflasa sürüklendi. 1988’de elinde sadece Çınar Oteli kaldı.

Yeşilköy’de Marmara Denizi kıyısında yer alan 6 katlı ve 220 odası bulunan otel, 7 bin 717 metrekare bir arazi içinde yer alıyor. 16 bin 820 metrekare kullanım alanı bulunan otelin mülkiyeti içinde 325 metre özel Marmara Denizi’nde kumsal bulunuyor.