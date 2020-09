Özbekistan’ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü kutlanıyor

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın bağımsızlığının 29. yılı Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı katılımla kutlanıyor.

Her sene görkemli etkinliklerle kutlanan 1 Eylül Bağımsızlık Günü'nde, bu yıl salgın nedeniyle geniş katılımlı bayram kutlamaları yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hükümet üyeleri ve kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı tören düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, tehlikeli ve çalkantılı dönemlerde bağımsızlık gayesinin kendilerine büyük bir güç verdiğini, bilge halkın öngörüsü, dayanışma ve özverili çalışmasıyla tüm sınavları layıkıyla geçtiklerini belirterek "Bu bakımdan insanlık haysiyetimizi, gururumuzu ve şerefimizi, dinimizi, milli devletimizi yeniden canlandıran Bağımsızlık Günü, her zaman ana vatanımızın şanlı tarihinin en parlak sayfası olacaktır." dedi.

Mirziyoyev, dünyada çeşitli tehdit ve çıkar çatışmalarının arttığı tehlikeli dönemde, Özbekistan'da kurulan yeni sistemin tamamen kendini kanıtladığını, uluslararası kamuoyunda "Yeni Özbekistan" ibaresinin kullanıldığını vurgulayarak bunun ülkesinin son yıllarda kalkınmanın yeni etabına adım atması ve elde ettiği başarılarının itirafı olduğunu dile getirdi. Mirziyoyev, "Halkımızın büyük gücünün ortaya çıktığı günümüzde Özbekistan’da yeni bir uyanışın, üçüncü Rönesans döneminin temelinin atıldığını söylemek doğru olur." ifadesini kullandı.

- Büyükelçi Er'den Özbekistan halkına bayram mesajı

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Özbekistan’ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, ülke halkının bayramını kutladı.

Er, mesajında, Özbekistan’ın hem bölgesine hem de tüm dünyaya kısa sürede nelerin başarılabileceğini gösterdiğini, Mirziyoyev’in liderliğinde ekonomik kalkınma ve sosyal gelişim hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini kaydederek, yüzyıllara dayanan kardeşlik, ortak tarih ve medeniyetin iki ülke halklarını birbirine hep yakın tuttuğunu, iki kardeş halk arasında binlerce kilometre mesafe olsa da kalplerin hep aynı ülkü için birlikte attığını belirtti.

Er, "Türk dünyasının en batıdaki uç beyleri olan Türk milleti, 20. yüzyılın başında Anadolu’yu kendilerine ebedi yurt yapmak hedefiyle emperyalizme karşı canla ve başla mücadele ederken Özbekistan’daki kardeşleri bu kutlu davaya dişinden tırnağından artırdıklarıyla ve dualarıyla destek vermiştir. Bundan tam bir asır önce 1920 yılında Buhara Cumhuriyeti tarafından Kurtuluş Savaşı'mıza gönderilen altınlar Anadolu’da yeşeren Cumhuriyet fidanına can suyu olmuştur. 1991 yılındaysa bağımsızlığın ilan edilmesini müteakip Özbekistan’ı ilk tanıyan ülke olma şerefi Türkiye’ye, Anadolu’daki kardeşlerine nasip olmuş; Taşkent’teki ilk büyükelçilik bağımsızlıktan çok kısa bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından açılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Er, bağımsızlık sonrasında ilk büyükelçiliği açmış olan Türkiye’nin medeniyet coğrafyasının en kadim şehirlerinden olan Semerkant’ta ilk başkonsolosluğu açma mutluluğuna da yakın bir zamanda erişeceğini kaydederek, "Güçlü kardeşlik bağlarına dayanan 'stratejik ortaklık' düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri iki ülke cumhurbaşkanlarının vizyoner liderliklerinde güçlü bir ivmeyle her geçen gün daha da derinleşmekte; iki kardeş halk her konuda birbirine destek olmaya devam etmektedir. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetlerimiz her yıl aldığı bir yaşla daha da köklü çınarlar haline gelecek ve tarihi kardeşlik bağlarımız daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

- Ülkede 3 gün resmi tatil ilan edildi

Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla ülkenin kalkınmasına önemli katkıda bulunanlar, Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle devlet nişanıyla ödüllendirildi.

Öte yandan Mirziyoyev, Müstakillik ve İyilik Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı, eski Sovyet rejimi tarafından öldürülen Özbek aydınların anısına dikilen Şehitler Hatırası Anıtı'nda dua etti.

Özbekistan'ın bağımsızlığının 29. yılı dolayısıyla ülkede 3 günlük resmi tatil ilan edildi.