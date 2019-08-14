Özbekistan'dan yeni turizm atağı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "ülkede turizm sektörünün daha da geliştirilmesine yönelik tedbirlere" ilişkin kararnameyi imzaladı.

Özbekistan'da turizminin geliştirilmesine yönelik son dönemde atılan adımlara bir yenisi eklenerek ülkeye gelecek yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması hedefleniyor.

Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle aralarında Karayip ülkelerinin de bulunduğu 20 ülke vatandaşına 30 günlük vize muafiyetinin tanınması, ülkedeki dört havalimanında "açık gökyüzü" uygulamasının başlatılması ve ülkeye charter uçuşlar düzenleyecek şirketlerin maliyetinin bir kısmının karşılanması öngörülüyor.

Buna göre, 1 Ekim itibarıyla ülkenin Buhara, Tirmiz, Karşı ve Nukus havalimanlarında diğer ülkelerden gelecek ve gidecek yolcuları, posta ve kargoları alma, boşaltma hakkı tanıyan "açık gökyüzü" uygulaması yürürlüğe girecek.

- Şirketlere yazın 20, kışın 50 dolar ödenecek

Ayrıca 1 Ocak 2020 itibarıyla aralarında Küba, Meksika, Panama ve Karayip ülkelerinin bulunduğu 20 ülke vatandaşına 30 gün süreli vize muafiyeti sağlanacak.

1 Ocak 2020'den başlayarak diğer ülkelerden charter uçuşlar düzenleyecek turizm veya havayolu şirketlerinin maliyetlerinin bir kısmı karşılanacak. Bu kapsamda turizm veya havayolu şirketine ülkede en az 5 gece kalacak her yabancı turist için yazın 20, kışın da 50 dolar ödenecek.

Gelecek yıldan itibaren yabancı film yapım şirketlerinin Özbekistan'da çekeceği film, belgesel, klip, çizgi film ve animasyon gibi görsel-işitsel ürünlerin maliyetinin 300 bin doları aşmayacak şekilde bir kısmı karşılanacak.

- Ülkede turizmin gelişmesi için bazı kararlar alınmıştı

Özbekistan hükümeti, son yıllarda ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik bir dizi kararlar aldı. Bu çerçevede geçen sene aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeye vize muafiyeti ve kolaylığı sağlayan Özbekistan, güvenlik gibi farklı nedenlerden dolayı kapalı bazı mekanları turistlerin ziyaretine açmıştı.

Yabancılara uygulanan "geçici ikamet kaydı" yaptırma zorunluluğu da kaldırılmıştı.