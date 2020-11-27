Özbekistan'dan terör örgütü YPG'ye skandal ziyaret!
Özbekistan Başbakanı Şevket Mirziyoyev’in danışmanı Mehriddin Khairiddinov, beraberindeki heyetle birlikte terör örgütü PYD/YPG’nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Başkanı Abdülkerim Ömer ile skandal bir görüşme gerçekleştirdi.
Özbekistan Başbakanı Şevket Mirziyoyev'in danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Başkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti.
Özbekistanlı heyet ve terör örgütü mensupları arasında yapılan görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Özbekistanlı heyetin terör örgütü PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesi tepkilere neden oldu.