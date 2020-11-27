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Dünya Özbekistan'dan terör örgütü PYD/YPG'ye skandal ziyaret
Dünya

Özbekistan'dan terör örgütü PYD/YPG'ye skandal ziyaret

Özbekistan Başbakanı Şevket Mirziyoyev’in danışmanı Mehriddin Khairiddinov, beraberindeki heyetle birlikte terör örgütü PYD/YPG’nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Başkanı Abdülkerim Ömer’e skandal bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:37:00 - 2020-11-27 15:37:56
Özbekistan'dan terör örgütü PYD/YPG'ye skandal ziyaret

Özbekistan Başbakanı Şevket Mirziyoyev'in danışmanı Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin sözde Dış İlişkiler Bürosu Başkanı Abdülkerim Ömer'i ziyaret etti.

Özbekistanlı heyet ve terör örgütü mensupları arasında yapılan görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Özbekistanlı heyetin terör örgütü PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesi büyük tepkilere neden oldu.

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