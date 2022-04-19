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Dünya Özbekistan'dan 'DEAŞ saldırısı' iddialarına açıklama geldi
Dünya

Özbekistan'dan 'DEAŞ saldırısı' iddialarına açıklama geldi

Özbekistan Savunma Bakanlığı, Afganistan sınırındaki askeri merkezlere roket saldırısı gerçekleştirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 13:54:00 -
Özbekistan'dan 'DEAŞ saldırısı' iddialarına açıklama geldi

Özbekistan Savunma Bakanlığı, Afganistan sınırındaki askeri merkezlere roket saldırısı gerçekleştirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde IŞİD'in Afganistan'daki hücre yapılanmaları tarafından dolaşıma sokulan haberlerde, Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz şehrinde bir askeri merkezin roketlerle hedef alındığı öne sürülmüştü.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sosyal medyada konuyla ilgili yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Afganistan sınır bölgesinin istikrarlı ve kontrol altında olduğu belirtildi.

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