Özbekistan'da Uluslararası Etnospor Festivali düzenlenecek





HİVE (AA) - Özbekistan'da ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Etnospor Festivali, tarihi Hive şehrinde 6-8 Eylül'de yapılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve beraberindeki heyet, Uluslararası Etnospor Kültür Festivali'nin düzenleneceği Hive şehrinde incelemelerde bulundu.

Türk heyeti, Hive'nin tarihi merkezi İçan Kale (İç Kale) Külliyesi'ndeki incelemelerinde festivalin yapılacağı yerleri gözden geçirdi, ayrıca külliyedeki tarihi medrese ve binalar hakkında bilgi aldı ve geleneksel Özbek dans topluluklarının gösterilerini izledi. Türk heyeti daha sonra festivalin organizasyonuna ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Harezm Valisi Farhad Ermanov ve Özbekistan Okçuluk Federasyonu Başkanı Atabek İmamov'un da katıldığı basın toplantısında konuşan Bilal Erdoğan, 6-8 Eylül’de Hive'de Uluslararası Etnospor Festivali’nin düzenleneceğini, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak söz konusu festivale destek vermek amacıyla burada bulunduklarını ifade etti.

Bu festivalin Türkiye ve diğer bölgelerde tanıtılmasını ve geleneksel sporun Özbekistan’da da daha fazla bilinmesini hedeflediklerini belirten Erdoğan, "İstiyoruz ki, Türkiye’de yaşayıp da daha Özbekistan’ı, Semerkand’ı, Buhara’yı, Taşkent’i, Hive’yi görmemiş kimse kalmasın. İnsanlarımız bu topraklardaki kültürel zenginliği, hem kendi kültürel değerlerini hatırlamak için görsünler hem de gerçekten dünyanın el değmemiş en büyük kültürel zenginliklerinden bir tanesine burada şahit olsunlar." diye konuştu.

Festivalin Özbekistan'a çok yakıştığını dile getiren Erdoğan, Özbeklerin güreş sporu, Orta Asya'da "kökbörü", "kökpar" gibi farklı isimlerle adlandırılan atla yapılan "ulak" sporu, atlı okçuluk, yağlı güreş, Dünya Etnospor Konfederasyonu çatısı altında tanıtmak istedikleri geleneksel sporlar ve Saka Türklerine ait "Mas" diye adlandırılan güreşinin de festivalde yer alacağını belirtti. Erdoğan, "Özbekistan’ın el sanatlarını, müziğini, halk danslarını, mutfak kültürünü ziyaretçilere tanıtacak ve 6-8 Eylül tarihlerinde Hive’yi ziyaret eden herkes, belki eşine rastlanmayacak zenginlikte bir kültür tecrübesi yaşamış olacak." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, iki ülke cumhurbaşkanları arasında kardeşlik seviyesindeki yakın ilişkilerin tezahürünü bu tür etkinliklerin artışında gördüklerini kaydederek, son dönemde iki ülke arasında çeşitli vesileyle karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını anımsattı. Erdoğan, Uluslararası Etnospor Festivali'nin ilk defa düzenlenmesine rağmen çok iddialı ve uluslararası düzeyde ilgi görecek bir etkinlik olmasının planlandığını, ileride bu etkinlikte yapılacak sporların ve katılımcı sporcu sayısının da artacağını vurguladı.

İmamov da, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Okçular Vakfı, Özbekistan Kültür ve Spor Bakanlığı, Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi ve Özbekistan Okçular Federasyonu tarafından düzenlenecek festivale, aralarında Türkiye, Güney Kore, Kazakistan'ın da bulunduğu çok sayıdaki ülkeden sporcuların katılacağını belirtti.



