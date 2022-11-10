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Dünya Özbekistan'da uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürprizle karşılaştı!
Dünya

Özbekistan'da uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürprizle karşılaştı!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant Havalimanı'nda sürpriz yazı ve fotoğrafla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 16:48:00 - 2022-11-10 17:07:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Özbekistan’daki Semerkant Havalimanı'nda bir duvara "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zat-ı Devletlerinin misafirperver Özbekistan diyarına teşriflerini içtenlikle kutluyoruz" yazısıyla birlikte Erdoğan'ın fotoğrafı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi için TSİ 14.00 sıralarında Özbekistan’ın Semerkant kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında resmi törenle karşılandı.

 

Özbekistan Başbakanı karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafı yansıttılar

Erdoğan'ın indiği Semerkant Havalimanı'nda bir duvara "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zat-ı Devletlerinin misafirperver Özbekistan diyarına teşriflerini içtenlikle kutluyoruz" yazısıyla birlikte Erdoğan'ın fotoğrafı yansıtıldı.

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