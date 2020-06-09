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Özbekistan’da korona virüse karşı ilaç geliştirildi

Özbekistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere "Rutan" ilacı geliştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:16:07 -
Özbekistan’da korona virüse karşı ilaç geliştirildi

Özbekistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere "Rutan" ilacı geliştirildi. Tedavide yüzde 78.3 oranında etki gösterdiği belirtilen ilaçtan 19 bin 500 dozun Sağlık Bakanlığına bağışlandığı ifade edildi.



Özbekistan İnovasyon Gelişim Bakanlığına bağlı Çin-Özbekistan Tıp Teknoparkı’nda yeni tip korona virüse karşı "Rutan" ilacı geliştirildiği duyuruldu. Teknopark bünyesinde bulunan Özbekistan Fenler Akademisi Biyoorganik Kimya Enstitüsü tarafından geliştirilen ilacın Çinli uzmanlar tarafından yapılan denemesinde, Covid-19 tedavisinde yüzde 78.3 oranında etkili olduğu ifade edildi. Toplam 19 bin 500 doz Rutan ilacının korona virüs tedavisinde kullanılmak üzerine Özbekistan Sağlık Bakanlığına bağışlandığı duyuruldu. İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile üretilen ilacın 11 bin dozunun hastalarda denenmek üzere daha önce İran’a gönderildiği ve ilacın olumlu etki gösterdiği açıklandı.

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